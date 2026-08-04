Львовщина окажется в эпицентре жары: температура взлетит до +42° (график)

Синоптики предупреждают об опасной волне жары во Львовской области. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до +42°, возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

В ближайшие дни во Львовской области ожидается сильная жара. В связи с этим объявлен повышенный уровень опасности, сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"4–6 августа в связи с длительным периодом антициклональной погоды и поступлением с территории Европы жаркой воздушной массы ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха", – предупреждают синоптики.

По их данным, днем ожидается сильная жара +35°...+39°, а 5-6 августа местами – экстремальная жара +40°...+42°.

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"Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических и коммунальных предприятий, движения автомобильного и электротранспорта, а также негативно повлиять на жизнедеятельность населения", – предупреждают синоптики.

В связи с этим объявлен III уровень опасности, красный.

Погода во Львове 4 августа

Сегодня на Львовщине будет малооблачно и без осадков. Ветер южный 5–10 м/с. Днем ожидается сильная жара с температурой +35°...+39°.

Во Львове во вторник также будет малооблачно и сухо. Ветер южный 5–10 м/с. Стрелки термометров покажут раскаленные +35°...+37°.

По данным синоптиков, самым жарким будет 6 августа – именно в этот день температура достигнет максимумов.

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