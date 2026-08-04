Львовщина окажется в эпицентре жары: температура взлетит до +42° (график)

В ближайшие дни во Львовской области ожидается сильная жара. В связи с этим объявлен повышенный уровень опасности, сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"4–6 августа в связи с длительным периодом антициклональной погоды и поступлением с территории Европы жаркой воздушной массы ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха", – предупреждают синоптики.
По их данным, днем ожидается сильная жара +35°...+39°, а 5-6 августа местами – экстремальная жара +40°...+42°.
"Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических и коммунальных предприятий, движения автомобильного и электротранспорта, а также негативно повлиять на жизнедеятельность населения", – предупреждают синоптики.
В связи с этим объявлен III уровень опасности, красный.
Погода во Львове 4 августа
Сегодня на Львовщине будет малооблачно и без осадков. Ветер южный 5–10 м/с. Днем ожидается сильная жара с температурой +35°...+39°.
Во Львове во вторник также будет малооблачно и сухо. Ветер южный 5–10 м/с. Стрелки термометров покажут раскаленные +35°...+37°.
По данным синоптиков, самым жарким будет 6 августа – именно в этот день температура достигнет максимумов.