Драпатый поручил проверить 225-й полк после заявлений о насилии над бойцами, - журналистка

В ВСУ обещают, что в случае подтверждения фактов незаконных действий виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку в 225-м штурмовом полку после публикации материала о применении так называемых "заградительных отрядов" и случаях насилия. Как сообщила журналистка, автор расследования Анна Калюжная в Facebook, она получила ответ от Главного управления коммуникаций ВСУ.

В своем запросе она спрашивала: были ли приказы от руководства ВСУ разоружать военных, стрелять в них в случае отступления, а также было ли известно Генеральному штабу ВСУ о случаях жестокого обращения с военными в полку. Как отметила журналистка, ей ответили, что "проводится детальный анализ всех фактов и документов".

Она уточнила, что должны проверяться вероятность отдачи преступных приказов и случаи насилия в полку.

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"В случае подтверждения фактов незаконных действий виновные будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", – говорится в ответе на ее запрос.

Отдельно она отметила, что ей неизвестно, открывали ли профильные правоохранительные органы уголовное дело по факту, озвученному свидетелями и потерпевшими в материале.

Ранее, 30 июля, на сайте издания Texty.org.ua было опубликовано расследование Калюжной о том, что в 225-м отдельном штурмовом полку военнослужащим угрожали расстрелами и даже стреляли по своим, в перерывах между штурмами военных содержали как в тюрьме, а тех, кто был "виновен", бросали в "ямы", привязывали к "дереву правды" и жестоко избивали.

Также в расследовании говорилось о том, что в течение 2025–2026 годов, пока всё это происходило, на тот момент главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лишь укреплял позиции полка и прикомандировывал в его распоряжение всё больше подразделений.

Двоих бойцов "Скалы" задержали за издевательства над сослуживцами

Ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что двое военнослужащих медицинской роты штурмового полка "Скала" избивали, издевались и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области. Их задержали.

Фигурантам дела сообщили о подозрении. По данным следствия, в мае двух военных выписали из больницы из-за нарушения режима и отправили в медицинскую часть подразделения. Там указанные фигуранты дела решили "наказать" их за нарушение дисциплины.

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