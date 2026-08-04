Россия подготовила законодательную базу для мобилизации, но есть один недостаток, – эксперт

Россия подготовила законодательную базу в отношении мобилизационных действий, но сама система не реформирована. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Отвечая на вопрос о возможностях России увеличить численность своей армии, он отметил, что противник подготовил законодательную и нормативную базу, в частности в отношении мобилизационных действий и подготовки силовиков.
"Весь этот блок подготовлен. Уже переведен на возможность проведения мобилизации. Но не реформирована сама машина. Без нее это глупое дело", – сказал Лакийчук.
По его словам, основным признаком подготовки к возможной мобилизации осенью является реформирование организационно-мобилизационных структур российской армии.
"Они подготовили всё для того, чтобы "завтра" по команде этот поток принудительных добровольцев, или как их там называть, бросить в мясорубку. Но не реформирована сама система – полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого личного состава. Она сейчас остается прежней, в размере 300–350 тысяч", – сказал эксперт.
Так, говорит он, если мы увидим увеличение количества полигонов, частей по первичной подготовке личного состава, то это будет признаком подготовки.
Возможная мобилизация в России
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин готовит мобилизацию на конец сентября – начало октября. По словам Зеленского, Путин боится объявлять о мобилизации открыто. Впрочем, он все равно планирует набрать от 300 до 500 тыс. дополнительных военнослужащих.
В то же время издание Newsweek, ссылаясь на мнения экспертов, отметило, что если Россия действительно начнет новую волну принудительной мобилизации осенью, то это отсрочит окончание войны, но принципиально не изменит ее исхода.