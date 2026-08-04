Первый отпуск может разрушить отношения: опрос показал, что именно раздражает партнеров

Чаще всего о разрыве после такой поездки задумываются представители поколения Z.

Первое совместное путешествие часто становится испытанием для пары. Как пишет The Independent, именно во время отпуска партнеры проводят много времени вместе, из-за чего быстрее проявляются несовместимость, бытовые привычки и конфликты.

Опрос авиакомпании Vueling, в котором приняли участие 2 тысячи британцев, показал, что 43% респондентов заметили у партнера привычки, которые начали их отталкивать именно во время первого совместного отпуска.

Больше всего туристов раздражают:

Видео дня

аплодисменты после приземления самолета;

постоянное фотографирование еды для соцсетей;

нежелание идти на компромиссы;

несовместимость привычек и стиля отдыха.

В то же время 89% опрошенных считают, что первое совместное путешествие может определить будущее отношений. Чаще всего о разрыве после такой поездки задумываются представители поколения Z: 61% молодых людей признались, что во время отпуска заметили у партнера так называемый "ик" (внезапное чувство отвращения из-за определенной привычки), а 10% расстались ещё до окончания поездки.

Как избежать конфликтов в путешествии

Коуч по вопросам отношений Лорин Кренн советует перед отпуском обсудить ожидания, честно рассказать о своих туристических привычках, не пытаться проводить вместе каждую минуту и быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

По её словам, стремление к "идеальному" отпуску, которое часто навязывают соцсети, лишь создаёт лишнее давление. Зато именно неожиданные ситуации и совместное решение проблем часто становятся самыми ценными воспоминаниями для пар.

В то же время опрос показал, что для многих людей совместное путешествие имеет и положительный эффект: почти половина респондентов именно во время отдыха поняли, что рядом с ними находится человек, с которым они хотят провести всю жизнь.

Полезно для путешественников

Напомним, в Турции существует популярная схема мошенничества в отношении туристов. Британский туристический агент Джейк Каллум-Холлинз рассказал, что речь идет об оплате товаров и услуг в Турции в иностранной валюте. По его словам, ценники в иностранной валюте в турецких магазинах являются признаком обмана. Турецкое правительство требует, чтобы все магазины указывали цены в турецких лирах, но местные магазины предпочитают, когда иностранцы платят британскими фунтами, долларами или евро, так как таким образом продавцы могут заработать на конвертации.

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