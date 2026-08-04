Популярное в Украине мороженое может исчезнуть: россияне уничтожили склады известного производителя

Компания сообщила о значительных разрушениях.

В результате атаки российских оккупантов уничтожен складской комплекс компании "Ласунка". Об этом пресс-служба производителя мороженого сообщила в соцсети Threads.

Компания сообщила о значительных разрушениях, потере продукции и, как следствие, о возможном дефиците мороженого торговой марки "Ласунка" на полках магазинов.

"Огонь полностью уничтожил продукцию, которую мы готовили для отправки в магазины по всей стране. В ближайшее время нашего мороженого может не быть на полках", – говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что пожар на складе возник в результате разрыва технических емкостей и труб из-за чрезмерно высокого давления нагретого газа. В компании "Ласунка" не собираются прекращать деятельность и обещают возобновить поставки мороженого в торговые сети в кратчайшие сроки.

Российские удары по украинскому бизнесу – последние новости

В конце июля российские оккупанты нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В компании сообщили, что это уже десятая атака на их инфраструктуру за месяц.

С 1 августа временно приостановил свою деятельность торговый центр Metro в Запорожье. Причиной стали регулярные вынужденные перерывы, связанные с ситуацией в сфере безопасности. Как говорят в сети, в таких условиях обеспечить стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания невозможно.

В середине июля масштабных потерь в течение одних выходных понесли всеукраинская сеть АЗС, крупный логистический комплекс и склад с сотнями тысяч книг.

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