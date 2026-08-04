В популярном туристическом регионе Италии произошло землетрясение: что известно

Пожарные продолжают обследовать здания, в частности в историческом центре Пизы.

В северной части итальянского региона Тоскана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Il Sole 24 Ore. Сообщается, что подземные толчки около 10:15 по местному времени ощутили жители провинций Лукка, Пиза и Масса-Каррара.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), эпицентр землетрясения находился примерно в 7 километрах от Пизы, а очаг располагался на глубине 8 километров.

Глава региона Тоскана Эудженио Джани сообщил, что после землетрясения начались проверки.

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"Продолжаются проверки с участием региональных служб. Сильные толчки ощущались по всей северной части Тосканы", – написал он в соцсетях.

Как отмечают СМИ, после землетрясения в пожарно-спасательную службу поступили многочисленные звонки от жителей. В центре Пизы сотрудники государственных учреждений покинули здания и вышли на улицу.

Департамент гражданской защиты Италии поддерживает связь с местными подразделениями для оценки ситуации.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В то же время пожарные продолжают обследовать здания, в частности в историческом центре Пизы, куда уже поступило несколько заявок на проверку возможных повреждений.

Напомним, на днях в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, из-за чего пропало электроснабжение, остановились поезда и метро. Сообщалось, что имеются незначительные повреждения некоторых зданий в Неаполе и его окрестностях. Это одно из самых сильных землетрясений, когда-либо регистрировавшихся в этом районе. Местные жители сильно испугались – во время толчков люди из нескольких кварталов выбежали на улицы. Сообщалось, что Кампи-Флегрей, где произошло землетрясение, – густонаселенная вулканическая кальдера, охватывающая значительную часть западного Неаполя.

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