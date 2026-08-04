Воры могут выбрать именно ваш дом по нескольким причинам: эксперты предупредили об ошибках

Эксперты призывают в первую очередь соблюдать элементарные меры предосторожности.

Владельцы домов вкладывают средства в дорогие взломостойкие двери и современные системы безопасности. Однако, по словам экспертов, представления общества об эффективной защите часто не соответствуют действительности. Об этом пишет Onet Kobieta.

Несмотря на то, что прочные двери могут отпугивать, они не всегда являются первым элементом, на который обращает внимание взломщик при выборе объекта.

"Процесс выбора потенциальной жертвы преступниками начинается задолго до попытки проникновения внутрь. Опытные грабители в первую очередь ищут признаки отсутствия надзора и видимые слабые места на территории. Они обращают внимание на уровень освещения и обзорность вокруг дома. Запущенные высокие заборы, густая растительность или затененные дворы - для них это идеальные условия для действия", - говорится в материале.

Видео дня

По словам экспертов, дома, возле которых можно свободно ходить, становятся для преступников особенно привлекательными. Также приоткрытые окна, отсутствие рольставен или решеток на окнах первого этажа и подвала являются еще одними факторами, повышающими риск кражи со взломом.

Более того, современные окна имеют слабые места, которые можно преодолеть за несколько секунд с помощью простых инструментов, не создавая шума.

Признаки, свидетельствующие об отсутствии жильцов

Преступники сначала часто наблюдают за повседневными привычками жильцов. Почтовый ящик, переполненный листовками, закрытые роллеты в течение нескольких дней в середине дня или отсутствие движения на приусадебном участке являются для воров явным сигналом того, что дом пуст, чаще всего во время отпуска владельцев.

"Преступники все чаще используют также социальные сети. Открытые профили, в которых появляются сведения о поездках или публикуются фотографии из отпуска, служат для них дополнительным стимулом. Следователи отмечают, что такие действия могут облегчить ворам выбор объекта и планирование кражи", - отмечается в материале.

Поэтому эксперты призывают в первую очередь соблюдать элементарные меры предосторожности и не облегчать преступникам задачу необдуманными поступками.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты рассказали, как приготовить томатный соус без плиты и духовки. Такое блюдо отлично подойдет и в качестве остатков на следующий день, и в качестве блюда для пикника.

Также эксперты ответили, действительно ли лимон помогает почистить микроволновую печь. По их словам, лимонная кислота помогает расщеплять жир и грязь, а пар размягчает засохшие остатки пищи, благодаря чему облегчается их удаление.

Вас также могут заинтересовать новости: