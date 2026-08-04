Чтобы экономить топливо, запомните несколько советов автомеханика.

Цены на топливо в Украине растут быстрее, чем зарплаты, поэтому каждый автомобилист ищет способы сэкономить. Одна из самых распространенных проблем водителей – высокий расход топлива, который "съедает" значительную часть средств. Иногда исправить эту проблему можно самостоятельно.

Автомеханик Александр Годунок в комментарии УНИАН рассказал, почему реальный расход часто не совпадает с заявленным производителем, какие неисправности можно проверить самостоятельно перед поездкой на СТО и что можно сделать для более экономного расхода бензина.

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Какие неисправности увеличивают расход топлива автомобиля

По словам механика, заявленный производителем расход топлива далеко не всегда совпадают с реальными условиями эксплуатации и качеством отечественного бензина.

"Завод-производитель гарантирует вам экономичный расход именно при скорости 100–110 км/ч на трассе. Даже я, сколько ни ездил, пробовал на турбодизеле – машина потребляет вполне приемлемо. Но как только начинаешь добавлять обороты, скорость и всё остальное – расход сразу возрастает", – отметил мастер.

В целом такая проблема может возникать по целому ряду причин. Одна из деталей, что сильно влияет на расход топлива, – изношенные свечи зажигания. Если они уже отработали свой ресурс и не обеспечивают полноценного воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах, двигатель начинает работать менее эффективно, а расход возрастает.

Еще один важный элемент – лямбда-зонд или датчик кислорода, который контролирует состав выхлопных газов и помогает электронике двигателя правильно дозировать топливо. Если он выходит из строя, система может подавать слишком богатую топливную смесь.

На расход влияют и топливные форсунки, которые должны равномерно распылять топливо в цилиндрах. При их загрязнении двигатель работает менее экономично.

Также работа кондиционера может увеличить расход, но в среднем примерно на 1–2 литра на 100 километров. В то же время этот показатель зависит от автомобиля: машины с двигателями объемом более 2,5 литра обычно менее чувствительны к такой дополнительной нагрузке, говорит эксперт.

Как понять, что вызывает повышенный расход топлива

Перед обращением на СТО уровень давления топливного насоса можно измерить с помощью манометра, который подключают к топливной системе.

"Рабочее давление – 4,5 кг. Если у вас меньше, машина недополучает топливо, и расход возрастает, нет тяги, нет нормального старта. Насос просто не качает как следует. А что касается расхода – это все так просто не проверишь. Свечи зажигания можно выкрутить в гараже, посмотреть на их состояние. Если электрод сгорел – все, покупайте новые", – говорит механик.

Что делать, если расход топлива увеличился в 2 раза и более

Для решения проблемы стоит обратиться к мастерам, которые помогут выявить и устранить неисправности.

"Сначала проводится диагностика. Если компьютер показывает ошибку, то процедура стоит 500 гривень. Она покажет, что именно неисправно", – пояснил механик.

Стоимость замены свечей зажигания в значительной степени зависит от конструкции двигателя, добавил он. Если доступ к ним простой, работа обойдется относительно недорого. Однако в некоторых автомобилях, в частности с V-образными двигателями, добраться до свечей гораздо сложнее.

По словам мастера, производители обычно заявляют ресурс свечей на уровне 50–60 тысяч километров. После этого их необходимо заменить. Однако владельцы некоторых моделей сталкиваются с неприятным сюрпризом: из-за особенностей конструкции для замены приходится демонтировать целый силовой агрегат.

"В таких автомобилях между двигателем и кузовом может оставаться всего несколько сантиметров пространства. Из-за этого даже специальный ключ не помещается, поэтому приходится разбирать всё. Это может обойтись в 20–30 тысяч гривень. Нужно снять весь агрегат: двигатель, коробку передач, автомат. Все отсоединяется, сливаются все жидкости, агрегат опускается на стол, автомобиль остается сверху, агрегат – внизу. Вы обслуживаете его, меняете свечи, затем всё устанавливаете обратно, подключаете, проверяете – и можно ехать", – пояснил специалист.

Если причина, почему увеличивается расход топлива, кроется в форсунках, то их также можно проверить с помощью диагностики. Для этого каждую деталь тестируют отдельно на специальном стенде, где измеряют, сколько топлива она подает и насколько равномерно его распыляет.

Если форсунки загрязнены, их не всегда нужно заменять. Во многих случаях проблему помогает решить ультразвуковая очистка, которая стоит около 2–3 тысяч грн.

Как самостоятельно снизить высокий расход топлива

Для начала стоит осмотреть и, при необходимости, отремонтировать упомянутые выше детали.

"Если все механизмы исправны, то у вас будет практически стандартный расход топлива, заявленный производителем. Но с поправкой на качество нашего бензина. И на недолив на заправках. Меньше она потреблять не может", – пояснил мастер.

Когда речь идет о низком качестве бензина, часто имеют в виду так называемое "разбавленное" топливо. По словам мастера, причины могут быть разными, и не всегда бензин подделывают намеренно.

"Мне как-то очень просто объяснили, как это может происходить. Например, на нефтебазе есть несколько видов топлива, а бензовозов – значительно меньше. После каждого слива в цистерне всегда остается примерно до полутонны. Сегодня машина перевозила дизельное топливо, завтра в эту же цистерну заливают бензин А-95, послезавтра – еще какое-то. И все это смешивается", – пояснил специалист.

По его словам, именно из-за этого характеристики топлива могут отличаться от тех, которые требуются автомобилю. А это, в свою очередь, может влиять как на расход топлива, так и на работу двигателя.

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