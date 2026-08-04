Создатели сериала God of War нашли нового Кратоса: это бывший рестлер

Создателям шоу пришлось искать нового исполнителя после серьезной травмы Райана Херста.

Дейв Бутиста – бывшая звезда рестлинга, ставший успешным голливудским актером – ведет переговоры о роли Кратоса в сериале God of War. Он может заменить Райана Херста, который ранее был утвержден на главную роль, но выбыл из проекта из-за серьезной травмы.

В июне 2026 Херст порвал бицепс во время выполнения трюка, из-за чего съемки были приостановлены. Как теперь уже официально известно, восстановление может занять до года, поэтому актера поменяют, а весь отснятый материал с ним уйдет под нож.

По информации зарубежных журналистов, именно Баутиста сейчас считается главным кандидатом на роль Кратоса. Актер давно фигурировал в фанатских обсуждениях как один из лучших претендентов на роль спартанского воина благодаря внушительной физической форме и актерскому опыту.

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Если сделка состоится, съемки с его участием могут начать уже осенью, но студии придется начать производство шоу сначала. К моменту инцидента команда успела полностью отснять четыре эпизода. Теперь их придется переснимать уже с новым исполнителем роли Кратоса.

Шоураннером и сценаристом адаптации God of War выступает Рональд Д. Мур – создатель сериалов "Звездный крейсер ‘’Галактика’’", "Чужестранка" и "Ради всего человечества". Первые две серии поставит Фред Туа, который работал над "Пацанами" и "Фоллаутом".

По сюжету сериала, отец и сын, Кратос и Атрей, путешествуют по разным мирам норвежской мифологии, чтобы развеять прах погибшей матери мальчика. В первый сезон войдет 10 эпизодов, Amazon заказала сразу два сезона.

Напомним, производстве также находятся сериальные адаптации популярных игровых франшиз Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry и Mass Effect.

А 16 февраля 2027 года выйдет совершенно новая игра по God of War с ползаголовком Laufey, в которой нужно играть за Фэй – жену Кратоса и мать Атрэя. Также разработке уже находится новая часть, посвященная Кратосу.

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