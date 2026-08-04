Россияне нанесли ракетный удар недалеко от рынка в пригороде Одессы: есть раненые

Из-за удара пострадали трое мужчин, самому старшему - 81 год.

Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы - люди, находившиеся возле рынка, получили ранения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня около 10:40 в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили, что на регион летят ракеты, вероятно, "Ониксы".

Население предупредили, что цели "летят с подкруткой" и поэтому непонятно, куда именно они направляются. Вскоре в Одессе раздались громкие взрывы, которые были слышны в нескольких районах города.

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Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг цинично нанес ракетный удар по пригороду Одессы, по людной зоне возле рынка.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется", - подчеркнул он.

Впоследствии он уточнил, что известно о трех пострадавших, которым 42, 45 и 81 год. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести, отметил чиновник. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, ранения получили мужчины. На данный момент известно, что повреждено здание магазина, 5 автомобилей и т. д.

Обстрелы Одесской области - что известно

Как писал УНИАН, 3 августа Россия совершила комбинированную атаку по гражданским объектам Одесской области. Были повреждены складские помещения, 13 легковых автомобилей, 2 автобуса, а также портовая инфраструктура, гражданский флот в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

В результате атаки пострадали более 10 человек - женщины и мужчины, среди них - 55-летний мужчина, находящийся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что только за первые дни августа Россия совершила: 5 атак на объекты морских портов, 3 атаки на гражданские суда в портах, 2 атаки на суда, находившиеся в украинском морском коридоре.

Россия атакует не только суда, выполняющие рейсы - под ударами оказываются и плавсредства, которые из-за ранее полученных повреждений остаются у причалов или на якорных стоянках и не осуществляют никаких грузовых операций.

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