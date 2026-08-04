В США появился новый пассажирский Boeing (видео)

Первым эксплуатантом Boeing 737 MAX 7 станет авиакомпания Southwest Airlines.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало долгожданное разрешение на эксплуатацию Boeing 737 MAX 7. Это стало важной вехой для американского авиапроизводителя, который годами ждал возможности начать продажи самой малой модификации своей самой популярной модели, сообщает Reuters.

Программа сертификации Boeing 737 MAX 7 стартовала еще в 2018 году и охватила более 1000 часов летных и наземных испытаний. В ходе этого процесса компании пришлось модернизировать противообледенительную систему двигателей, обновить программное обеспечение системы управления полётом, а также систему предупреждения экипажа в соответствии с требованиями FAA и рекомендациями Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

После двух катастроф Boeing 737 MAX 8 в 2018 и 2019 годах новые самолеты американской компании проходят значительно более строгую процедуру сертификации. Дополнительное внимание к производственным процессам и системам контроля качества привлек инцидент в январе 2024 года, когда во время полёта почти нового самолёта авиакомпании Alaska Airlines оторвалась панель фюзеляжа.

Справка УНИАН. Boeing 737 MAX 7 – рассчитан на перевозку 135–160 пассажиров и обладает самой большой дальностью полета среди всех самолетов семейства Boeing 737 MAX – до 7040 км. Это позволяет летать по трансконтинентальным маршрутам. Кроме того, самолет имеет обновленный салон Sky Interior, который обеспечивает больше визуального пространства, светодиодное освещение и увеличенные багажные полки для вертикального размещения чемоданов.

По данным Boeing, авиалайнер потребляет примерно на 20% меньше топлива и создает на 50% меньше шума по сравнению с авиалайнерами предыдущего поколения.

По данным аналитической компании Cirium, Boeing уже построила около 30 самолетов 737 MAX 7. Первым эксплуатантом станет авиакомпания Southwest Airlines.

Boeing – последние новости

Компания Boeing успешно завершила программу сертификационных летных испытаний самолета 737 MAX 10 – самой большой и вместительной модификации семейства 737 MAX. Лайнер способен перевозить до 230 пассажиров и выполнять полёты на расстояние до 5740 км. Модель оснащена двумя турбовентиляторными двигателями LEAP-1B производства CFM International.

Отметим, что в последнее время Boeing активно наращивает портфель заказов, что усиливает конкуренцию с Airbus на мировом авиационном рынке. Американский авиастроительный концерн продолжает заключать масштабные сделки, в частности при поддержке администрации Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что способствовал продаже более тысячи самолетов Boeing, назвав себя "королём" продаж.

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