Этот повседневный аксессуар может помешать камерам собирать данные о людях: о чем идет речь

Существуют очки, которые затрудняют таким камерам детальное сканирование лица.

Все больше людей протестуют против систем распознавания лиц, и для них решением может стать линза для очков, способная отражать свет в инфракрасном диапазоне, поскольку именно его использует большинство систем видеонаблюдения для сканирования лица. Об этом пишет Divany.

По словам экспертов, в качестве альтернативного варианта можно рассмотреть тонкое розовое покрытие, которое также отражает инфракрасный свет.

"Сегодня обычные солнцезащитные очки не только защищают от солнечного света, но и помогают затруднить идентификацию их владельца камерами распознавания лиц. Все больше производителей разрабатывают специальные линзы, призванные мешать работе камер, используемых для биометрической идентификации. Таким образом, цифровая самозащита постепенно становится частью повседневного гардероба", - объясняют в материале.

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Аксессуар, который - нечто большее, чем просто мода

Солнцезащитные очки дополняют образ, однако их назначение гораздо важнее. В частности, в Европейском Союзе такой аксессуар должен соответствовать нормам безопасности, а именно обеспечивать надлежащую защиту от вредных компонентов солнечного излучения, в частности УФ-излучения.

"Поскольку просто затемненные линзы без УФ-фильтра не обеспечивают настоящей защиты для глаз и даже могут быть опасными. Под воздействием темных линз зрачок может расширяться, тогда как стекло ненадлежащего качества может и дальше пропускать вредные УФ-лучи, в результате чего они попадают в глаз в большем количестве. Требования к безопасности солнцезащитных очков определены стандартом EN ISO 12312-1, который устанавливает технические требования к очкам, предназначенным для защиты от солнечного света", - подчеркнули в публикации.

Поэтому решением этой проблемы являются специальные очки, которые внешне почти полностью похожи на обычные солнцезащитные. Такой аксессуар не только фильтрует ультрафиолетовые лучи, но и часть инфракрасного света. Это важно, ведь многие современные камеры распознавания лиц используют инфракрасное освещение, чтобы точно распознавать лица даже в условиях плохого освещения.

"Американская компания разрабатывает солнцезащитные очки, которые, по словам производителя, затрудняют таким камерам детальное сканирование лица. Целью компании было создать незаметное технологическое устройство, а не аксессуар, который можно носить каждый день. Кроме того, специальные линзы уже доступны не только для солнцезащитных очков, но и для моделей с диоптриями", - уверяет издание.

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