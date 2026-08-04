У нас есть около года для создания РЭБ против системы 'Рассвет': Флеш объяснил, чем она грозит

"Рассвет" обеспечит России канал связи для нанесения ударов средней и глубокой дальности по всей Украине.

Спутники "Рассвет" компании "Бюро 1440" уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной продолжительностью более часа каждое. В России планируют довести количество аппаратов до 250 уже в 2027 году, до 730 – к 2030 году, а в дальнейшем – до 900 в 2035 году. Насколько эти терминалы отличаются от Starlink, которые использует Украина, и как им противодействовать – в интервью УНИАН рассказал Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины.

Можно ли рассматривать "Рассвет" как прямой аналог Starlink в военном применении? Есть ли в этой системе существенные недостатки, которые Украина может использовать в своих интересах?

По сути и по принципу она имеет такое же назначение, как и Starlink, и будет работать точно так же. Разница лишь небольшая – техническая, например, в орбитах и в количестве спутников, которые Российская Федерация планирует запустить на орбиту. Если у SpaceX – это 15 000 спутников, и пропускная способность сети благодаря их количеству очень велика, то россияне заявляют, что у них количество спутников будет расти не так быстро. То есть будет некоторое ограничение пропускной способности сети. Но принцип работы тот же, терминал будет выглядеть примерно так. И скорость будет такой же. Вопрос только в том, сколько абонентов смогут одновременно пользоваться хорошей скоростью и качеством обслуживания.

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Если россияне сохранят текущий темп запусков (примерно раз в 4 месяца), то в какой момент они реально смогут обеспечить стабильное покрытие над большей частью Украины?

Так не работает, чтобы только над Украиной. Им нужно, чтобы было, как минимум, хотя бы 300 спутников, чтобы постоянно был канал связи. Например, сейчас там у какого-то спутника есть окно покрытия на 10 минут. Ну что это даёт? Ничего. Очень сложно рассчитать так, чтобы во время атаки спутник обеспечил управление на 10 минут. Нужно, чтобы управление было постоянным – всё время; например, когда БПЛА летит. А для этого нужно, чтобы стабильное количество спутников обеспечивало постоянную связь в любое время.

Если россияне к середине 2027 года действительно обеспечат круглосуточное покрытие над Украиной – насколько это изменит характер войны в воздухе и на море?

Точно так же, как у нас сейчас есть Starlink, то же самое будет у России. То есть у них на фронтах у солдат будет средство связи. Для точек РЭБ, для пилотов это также будет канал связи. Ну и действительно у них будет канал связи для Middle Strike и для Deep Strike, чтобы атаковать нас.

Могут ли терминалы уже использоваться не только для управления, но и для передачи разведданных с БПЛА в реальном времени?

Терминал – это же канал связи, просто канал связи. Представьте, что у вас мобильный телефон. Что вы будете им передавать – это ваше дело. Вы можете передавать любую информацию, что угодно.

А действительно ли враг уже тестирует эти спутники именно для управления беспилотниками, а не только для обычной связи?

Это не только беспилотники. Беспилотники – это лишь часть, предназначенная для того, чтобы атаковать нас. Но у них там очень большая проблема со связью и с каналами связи на фронтах. Например, группе ребят, работающих на российских БПЛА, нужно передавать видеоканал с какого-то "Мавика" в штаб. Сейчас это невозможно сделать. Мы так делаем, а им сейчас трудно. Если вы видели, например, как выглядит наш штаб, то в нашем штабе установлено 20–40 мониторов, и командир штаба видит всё, что происходит на поле боя. Это благодаря тому, что есть много групп наших ребят, которые работают прямо на линии фронта и имеют канал, чтобы передавать прямо с БПЛА разведывательную информацию в штаб о том, что происходит. Но такие группы – мобильные. Сегодня здесь, завтра там, им постоянно нужен такой канал связи для того, чтобы можно было передавать информацию и менять позицию. У россиян такого канала связи нет вообще, у них его не существует.

Россияне используют устройства для подавления сигнала Starlink. Какие технические и тактические контрмеры Украина может и должна развернуть уже сейчас против "Рассвета"?

Во-первых, это средства РЭБ. Так же, как россияне подавляют нашу систему, мы можем разрабатывать средства РЭБ, которые будут подавлять их систему. Это также возможно. Еще это, возможно, санкции, потому что я уверен на 100%, что все космические аппараты россиян изготовлены из иностранных компонентов. В России нет материальной и технической базы. Например, "Искандеры" они могут производить с использованием крупных транзисторов и старых микросхем. Для терминалов нужны другие технологии, и россияне будут их использовать.

Мы можем пытаться повлиять на этот процесс с помощью санкций, но мы также понимаем, что это сложно сделать. Если России понадобится найти оборудование для спутников, они найдут его через посредников по всему миру. Атаковать космодромы мы не можем, потому что в России много космодромов. Строительство спутников мы вряд ли сможем атаковать, оно где-то скрыто.

Насколько быстро россияне смогут запустить массовое производство терминалов для приема сигнала?

Я думаю, очень быстро. Я хочу вам сказать: если россияне не смогут это сделать сами, я думаю, им помогут китайцы. Это произойдет очень быстро. Сейчас мы видим, что первые 16 спутников были запущены в марте, сейчас запущено ещё 20 спутников, но ни один из них пока не занял окончательную позицию на орбите. То есть система находится только на стадии тестирования. Я считаю, что у нас есть где-то полгода-год для того, чтобы создавать средства РЭБ, которые будут оказывать влияние. Ну и привлекать мировое сообщество.

Если бы россияне сказали, что они строят сеть для гражданского транспорта, это одно дело, но была конференция с Путиным, и там военный спросил Путина, когда у них на фронтах появится аналог Starlink. И Путин там прямо ответил, что мы занимаемся этим, запускаем, планируем и предоставим вам эти средства на фронт. То есть Россия не скрывает, что это технология, которую они будут использовать в военных целях. А что это значит для Европы? Европа также понимает, что если в будущем произойдет какая-то военная агрессия против какой-либо европейской страны, то эти БПЛА и аналоги Starlink также станут угрозой для Европы. Поэтому, когда в России появляются глобальные технологические решения, это угроза не только для Украины, но и для других стран.

справка Сергей Бескрестнов Специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флэш» Бескрестнов – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО "Центр радиотехнологий" Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь". С апреля 2022 занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Изучает российскую военную технику (РЭБ, РЭР, связь, ударные БПЛА), стратегию ее применения и разрабатывает сценарии противодействия.

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