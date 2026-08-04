Долгожданные дожди уже близко: стало известно, где они пройдут первыми

В ближайшие дни по всей Украине будет сухо, солнечно и очень жарко.

В ближайшие несколько суток на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Лишь днём 6 августа на западе страны пройдут отдельные грозовые дожди.

В ближайшие трое суток ожидается преимущественно сухая жаркая погода с температурой ночью +18°...+25°, а днем будет сильная жара +35°...+38°.

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Ветер в ближайшее время будет слабым, всего 3–8 м/с.

Мощный "тепловой купол", сформировавшийся над Центральной Европой, продолжает распространяться на восток. По прогнозу Severe Weather Europe, в ближайшие дни он охватит Балканы, Восточную Европу и Украину, принеся экстремальную жару.

Во многих странах температура достигнет +40…+43 °C. К середине недели очаг сильнейшей жары сместится в Румынию, Сербию, Венгрию, Хорватию и Украину.

У нас в стране, по прогнозам, воздух местами прогреется до +38…+40 °C. При этом ночи останутся тропически тёплыми: температура местами не опустится ниже +22…+25 °C. Такие условия усилят тепловую нагрузку на организм и могут негативно сказаться на самочувствии людей.

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