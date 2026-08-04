Финалистки 'Холостяка-14' рассказали, свободны ли сейчас их сердца (видео)

Анастасия и Ирочка также рассказали, хотели бы они снова принять участие в шоу.

Финалистки 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" АнастасияПоловинкина и Ирина Пономаренко ответили на вопрос, свободны ли их сердца сейчас.

На днях они вместе прогулялись по Киеву и рассказали о жизни после проекта журналистке Ангелине Пичик в Instagram. В частности, отметили, что, несмотря на завершение реалити-шоу, продолжают поддерживать дружеские отношения друг с другом.

"Мы не дружили на проекте, но и не были врагами. Мое сердце свободно, на свидания хожу, конечно", – отметила Ирочка.

Анастасия также ответила, что её сердце пока свободно.

Девушки также рассказали, будут ли смотреть новый сезон с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

"Я - нет. А я не знаю, как сложится. Я пока об этом не думала. Возможно, посмотрю первую серию", – добавила Ирочка.

Финалистки добавили, что не собираются снова участвовать в шоу, хотя такая возможность, по словам Анастасии, существует для бывших участниц.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-14" Надин Головчук призналась, испытывает ли она до сих пор чувства к Тарасу Цымбалюку. Модель также отметила, что хотела бы увидеть актера сейчас.

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