Никитюк показала первую стрижку сына (фото)

Оскару в начале лета исполнился один год.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото своего годовалого сына.

На днях в своем Instagram звездная мамочка опубликовала кадры из парикмахерской. Маленькому Оскару сделали первую в жизни стрижку.

"Постригли нашего мальчишку... А я взяла и собрала эти кудряшки в салфетку, завернула и буду хранить", – подчеркнула Леся.

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Она также отметила, что теперь в их семье остались только кудряшки у её жениха-воина Дмитрия Бабчука, который держал сына на руках во время стрижки.

Напомним, что лицо своего первенца телеведущая пока не показывает. Однако позже она опубликовала фото сына с новой стрижкой.

К слову, Никитюк находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который младше её на девять лет. Мужчина сделал предложение телезвезде в прошлом году, но пара пока не сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего жениха-военного. Влюбленные наслаждались совместным отдыхом на воде.

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