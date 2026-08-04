Никитюк показала первую стрижку сына (фото)

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото своего годовалого сына.
На днях в своем Instagram звездная мамочка опубликовала кадры из парикмахерской. Маленькому Оскару сделали первую в жизни стрижку.
"Постригли нашего мальчишку... А я взяла и собрала эти кудряшки в салфетку, завернула и буду хранить", – подчеркнула Леся.
Она также отметила, что теперь в их семье остались только кудряшки у её жениха-воина Дмитрия Бабчука, который держал сына на руках во время стрижки.
Напомним, что лицо своего первенца телеведущая пока не показывает. Однако позже она опубликовала фото сына с новой стрижкой.
К слову, Никитюк находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который младше её на девять лет. Мужчина сделал предложение телезвезде в прошлом году, но пара пока не сыграла свадьбу.
Напомним, ранее Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего жениха-военного. Влюбленные наслаждались совместным отдыхом на воде.