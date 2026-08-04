Никитюк показала первую стрижку сына (фото)

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото своего годовалого сына.

На днях в своем Instagram звездная мамочка опубликовала кадры из парикмахерской. Маленькому Оскару сделали первую в жизни стрижку.

Никитюк показала первую стрижку сына (фото)

"Постригли нашего мальчишку... А я взяла и собрала эти кудряшки в салфетку, завернула и буду хранить", – подчеркнула Леся.

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Она также отметила, что теперь в их семье остались только кудряшки у её жениха-воина Дмитрия Бабчука, который держал сына на руках во время стрижки.

Никитюк показала первую стрижку сына (фото)

Напомним, что лицо своего первенца телеведущая пока не показывает. Однако позже она опубликовала фото сына с новой стрижкой.

Никитюк показала первую стрижку сына (фото)

К слову, Никитюк находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который младше её на девять лет. Мужчина сделал предложение телезвезде в прошлом году, но пара пока не сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего жениха-военного. Влюбленные наслаждались совместным отдыхом на воде.

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