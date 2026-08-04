В Польше фермер нашел обломки неизвестного дрона во время полевых работ, – СМИ

Устройство имеет цилиндрическую форму и длину примерно 50 сантиметров.

В Мазовецком воеводстве Польши фермер заметил в поле обломки беспилотного летательного аппарата. Как пишет RMF FM, инцидент произошел в воскресенье после обеда во время полевых работ в селе Глупянка.

На место происшествия вызвали полицию, территорию охраняли пожарные. Сначала находку осмотрели на наличие пиротехнической опасности, но никаких признаков её существования не обнаружили.

Отмечается, что устройство имеет цилиндрическую форму, длиной примерно 50 сантиметров. Также у него есть компоненты руля и оторванный пропеллер.

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В соответствии с процедурами о находке остатков аппарата было сообщено Военной полиции и Агентству внутренней безопасности.

По предварительным выводам соответствующих служб, найденный в Глупянце дрон является гражданским беспилотником, оператор которого потерял управление.

Ситуация с дронами в соседних странах из-за войны

Как сообщал УНИАН, румынская армия потратила примерно 1,5 миллиона евро за три дня на уничтожение трех дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

Всего с начала полномасштабной войны вблизи границы Румынии зафиксировали более 100 российских атак. В 33 случаях летательные аппараты Кремля входили в воздушное пространство страны, и каждый раз в ответ в небо поднимались истребители. Обломки дронов на территории Румынии обнаруживали примерно в 50 случаях.

Российские дроны залетали и на территорию Польши. В то же время падение российской крылатой ракеты Х-101 в Польше вызвало неожиданную реакцию польского общества. Часть интернет-пользователей, разогретая месяцами антиукраинской истерии, начала распространять теорию, будто ракету в сторону Польши запустили украинцы, чтобы втянуть поляков в войну.

Однако следствие считает основной версией то, что на территории Польши упала именно российская крылатая ракета Х-101. У Украины просто нет самолетов, способных запускать Х-101. После распада СССР у Украины были стратегические бомбардировщики, однако они были утилизированы или переданы России в рамках программ разоружения.

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