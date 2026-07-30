РФ нанесла удар по Полтавской области: погиб человек, поврежден терминал 'Новой почты'

Кроме того, произошел пожар в складских помещениях, который был оперативно потушен подразделениями ГСЧС.

Российские оккупанты ночью атаковали Полтавскую область, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

По его словам, в Полтавском районе зафиксировано попадание дрона в складские помещения одного из частных предприятий.

Кроме того, был атакован терминал "Новой почты". Произошел пожар в складских помещениях, который быстро ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительным данным, обошлось без раненых.

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"В Лубенском районе обломки БПЛА упали на проезжую часть. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало", - добавил Дякивнич.

Обстрелы РФ 30 июля - что известно

Также в ночь на 30 июля в результате ударов РФ произошло прямое попадание "Искандера" в дом под Кривым Рогом. В результате атаки погибли шесть человек, среди которых были дети.

Кроме того, из-за ночного удара по Львову горели дома, есть пострадавшие и люди под завалами. Местные жители присоединились к спасательной операции и помогают расчищать завалы. По состоянию на утро уже известно о 30 пострадавших.

В то же время оккупанты ночью обстреляли Киев и область, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. В частности, в Киевской области в результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

"В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли трех пострадавших из-под завалов и передали их медикам", – сообщили в ГСЧС.

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