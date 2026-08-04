В Steam стартовал 'Фестиваль киберпанка': лучшие игры с большими скидками

Проходить он будет до вечера 10 августа.

В цифровом магазине Steam началось очередное тематическое мероприятие – "Фестиваль киберпанка". Акция продлится до 10 августа и охватывает проекты, где центральное место занимает высокотехнологичное антиутопическое будущее.

Портал GameSpot изучил ассортимент распродажи и составил подборку лучших игр, которые стоит добавить в свою библиотеку во время фестиваля. В список вошли как признанные хиты, так и настоящие скрытые жемчужины жанра.

Главным выбором ожидаемо стала Cyberpunk 2077, которая сейчас продается всего за 419 грн вместо 1399. По мнению журналистов, спустя почти шесть лет после неоднозначного релиза экшн-RPG превратилась в одну из лучших игр в сеттинге киберпанка благодаря многочисленным обновлениям и дополнению "Призрачная свобода".

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Также геймерам рекомендуют обратить внимание на следующие игры:

Kusan: City of Wolves (420 грн) – хардкорный экшен-шутер с видом сверху в мрачном киберпанк-стиле, напоминающий Hotline Miami.

Into the Grid (260 грн) – тактическая RPG о хакерах в мире киберпанка, предлагающая пошаговые сражения и глубокую систему прокачки.

Dystopika (81 грн) – расслабляющий градостроительный симулятор-песочница в эстетике киберпанка, где отсутствуют привычные цели, ресурсы, экономика и стресс .

Ghostrunner 1 и 2 (321 грн) – серия хардкорных киберпанк-экшенов от первого лица, в котором герой и враги погибают от одного удара.

Bomb Rush Cyberfunk (296 грн) – динамичный экшен с паркуром, граффити и уличной культурой, вдохновленный культовой серией Jet Set Radio.

Transistor (83 грн) – атмосферная научно-фантастическая RPG от авторов Hades с уникальной боевой системой и красивым неоновым миром.

Metal Eden (213 грн) – динамичный sci-fi шутер, где игроки управляют боевым андроидом и сражаются за выживание в опасном будущем.

Cloudpunk (122 грн) – атмосферное приключение курьера в огромном неоновом городе, где нужно исследовать мир, летая на футуристическом транспорте.

RoboCop: Rogue City (82 грн) – для тех, кто соскучился за бодрым экшеном с хорошей стрельбой.

Nobody Wants to Die (99 грн) – нуарный киберпанк-детектив, где игрок расследует преступления в мире бессмертных людей.

Katana Zero (195 грн) – ураганный неонуарный экшен-платформер с механикой мгновенной смерти.

После завершения фестиваля киберпанка Valve проведет еще несколько тематических распродаж. Уже с 17 по 20 августа пройдет фестиваль кеглей и колышков, а в конце месяца стартует фестиваль игр про выживание и крафт.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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