Зеленский распорядился почистить ряды СБУ: кого уволят

Также, президент согласовал с главой СБУ новые операции против России на этот месяц.

Президент Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александру Покладу очистить ведомство от тех, кто не работает на благо страны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. В частности, глава государства заслушал доклад об украинских операциях по противодействию российской агрессии.

"У Службы безопасности Украины есть хорошие результаты, и сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август. Согласовал с руководителем СБУ также и дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину", – подчеркнул Зеленский.

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Президент поблагодарил всех в СБУ, кто действительно защищает государство и людей.

Назначение Поклада: новости

Как сообщал УНИАН, 17 июля Зеленский назначил Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы СБУ. До этого Поклад занимал должность первого заместителя главы СБУ. Также он был начальником Департамента контрразведки СБУ.

Также 17 июля Кабинет Министров назначил Евгения Хмару, временно исполнявшего обязанности главы СБУ, временным исполняющим обязанности министра обороны.

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