'Нужно идти по пути Израиля': военный объяснил, как решить проблему с укрытиями

Быков подчеркивает необходимость отремонтировать подвалы во всех домах.

Украинцам нужны подземные укрытия для защиты от российских ракетных ударов, и в этом вопросе нужно учесть опыт Израиля. Об этом в эфире "Киев 24" сказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Быков, отвечая на вопрос об укрытиях в Киеве.

Он отметил, что мобильные наземные укрытия не защитят от крылатых и баллистических ракет, а также от "Шахедов". "Они тоже будут разрушены, и люди там с большой вероятностью погибнут. Единственное, что может спасти, – это подземные укрытия, которые специально строятся. Можно было бы наземные укрытия вмонтировать в землю", – сказал Быков.

По его словам, ни одно наземное укрытие не защитит ни от чего, кроме обломков.

Видео дня

"Мы видели, как люди, направлявшиеся в укрытия, гибли по дороге. Их поражала ракета, ударная волна. Поэтому да, это технологически сложно, но этот путь нужно будет пройти", – отметил военнослужащий.

Быков привел пример Израиля 1960-х годов, где ни один дом, согласно строительным нормам, не принимался без укрытия внизу.

"Поэтому в Израиле время добегания – 30 секунд. Мы тоже должны к этому стремиться", – подчеркнул он.

Военнослужащий считает, что нужно "восстановить подвалы во всех домах, а где их нет – нужно делать подкоп или что-то еще".

"Подвал – это всё равно шанс выжить при ударе и ударной волне. Я не говорю о прямом попадании. Но всё равно – это возможность выжить", – сказал Быков.

Жалобы на укрытия

Как сообщал УНИАН, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что поступали жалобы на то, что людей якобы не впускали в укрытия.

Так, подчеркнул он, укрытия должны быть открытыми и доступными для каждого, кто ищет спасения. В частности, они не могут быть "только для жителей", и из них нельзя выгонять людей с домашними животными.

Вас также могут заинтересовать новости: