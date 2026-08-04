Механики обнаружили скрытую неисправность двигателя Honda, которую не сразу удалось выявить

Ремонт двигателя был сложным процессом.

Компания Honda, которая уже много лет славится надежностью своих двигателей, столкнулась с неожиданными проблемами с трехцилиндровым двигателем объемом 1 литр, устанавливаемым на автомобили Honda Civic десятого поколения в Европе. Об этом сообщает Liber Tatea.

Проблемы однолитрового двигателя

Одной из особенностей этого двигателя является наличие ремня ГРМ, который погружен в масло. Это техническое решение, схожее с тем, что используют Ford и Stellantis.

Видео дня

"В отличие от них, Honda определила интервал замены ремня, что значительно снизило риск катастрофических поломок. Однако ремень со временем изнашивается, особенно если не использовать качественное масло, рекомендованное производителем. Еще одним слабым местом этого двигателя является неравномерная работа на низких оборотах, что иногда сопровождается перебоями. Причины могут варьироваться от отложений и проблем со свечами зажигания или форсунками до дефектов прокладки головки блока цилиндров", - объясняют в материале.

Конкретный случай: Honda Civic 2018 года выпуска, пробег всего 56 000 км

Недавно пример таких проблем был зафиксирован сервисным центром "Coasta de Est" в Румынии, куда обратились с Honda Civic 2018 года выпуска, пробег которой составлял всего 56 000 км, из-за трудностей с запуском и неравномерной работы двигателя.

Сначала механики заподозрили неисправность датчика ABS, из-за чего загорелись некоторые контрольные лампочки на приборной панели. После устранения этой проблемы внимание перешло на двигатель. Были заменены свечи зажигания и форсунки, однако проблема не исчезла, несмотря на то, что замена форсунок является довольно дорогостоящей процедурой.

"Румынские механики проверили также топливный насос, учитывая наличие кампании по отзыву в отношении этого компонента, но и эта версия оказалась ошибочной. Только после визуального осмотра с помощью эндоскопа в 3-м цилиндре были обнаружены следы жидкости, что указывало на утечку антифриза, вызванную неисправностью прокладки головки блока цилиндров", - добавили в публикации.

Сложная операция по ремонту

Ремонт двигателя был сложным процессом, который требовал демонтажа нескольких узлов для доступа к головке блока цилиндров. Несмотря на проблемы, распределительные валы находились в хорошем состоянии, что свидетельствовало о своевременной замене масла. Несмотря на то, что на впускной стороне турбины имелись отложения, она не требовала замены, а головка блока цилиндров оставалась в пределах допустимых допусков, что позволило избежать ее восстановления.

"Однако румынские механики обнаружили другие ошибки, допущенные во время предыдущего ремонта. При предыдущей замене распределительного механизма один из механиков использовал силикон вместо соответствующих прокладок на крышке распределительного механизма. Эта импровизация привела к частичному засорению смазочных каналов остатками, что нарушило нормальный поток масла. Кроме того, шестерня ремня распределения не была заменена, что способствовало износу ремня", - отметили в материале.

В то же время после демонтажа головки блока цилиндров проблема стала очевидной - прокладка между поршнями 2 и 3 перегорела и была истончена, в результате чего произошла утечка антифриза. Дефектную прокладку заменили, а механики сервиса также проконсультировались со специалистом официального сервиса Honda, который подтвердил, что такая проблема часто возникает из-за низкого качества использованной прокладки, которая слишком тонкая и часто ломается.

Снижается ли надежность Honda?

"Хотя двигатели Honda остаются одними из самых долговечных в отрасли, подобные случаи свидетельствуют о росте частоты возникновения проблем в новых поколениях. В двигателях объемом 1,0 литра и даже 1,5 литра были зафиксированы заметные неисправности, в частности связанные с прокладкой головки блока цилиндров", - подытожило издание.

Другие интересные материалы об автомобилях

Ранее автомеханик ответил, что больше всего бензина в машине "съедает" двигатель. По его словам, в целом такая проблема может возникать по целому ряду причин. Одна из деталей, сильно влияющих на расход топлива, - изношенные свечи зажигания.

Также сообщалось, что мужчина прицепил прицеп к Tesla Cybertruck и пришел к ужасающему выводу. Он рассказал, что только по дороге к озеру ему пришлось дважды заряжать автомобиль, а обратный путь, вероятно, потребовал бы еще двух остановок.

Вас также могут заинтересовать новости: