Вступительная кампания 2026: в МОН раскрыли самые популярные специальности и университеты

В этом году абитуриенты подали на 28 % больше заявлений, чем в прошлом году.

В этом году абитуриенты выбирали такие специальности, как менеджмент, психология и филология. В то же время вырос спрос на компьютерные науки и кибербезопасность. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, передает Укринформ.

По его словам, один из ключевых этапов вступительной кампании 2026 года – подача заявлений на поступление в университеты – завершен.

Трофименко сообщил, что в этом году абитуриенты подали на 28% заявлений больше, чем в прошлом году.

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"Традиционно больше всего заявлений подано на менеджмент, психологию и филологию, но вырос спрос на компьютерные науки и киберзащиту. В то же время мы наблюдаем заметный рост интереса к специальностям, пользующимся особой поддержкой", – сказал он.

Среди них, как пояснил заместитель министра, строительство и гражданская инженерия, электротехника, автоматизация и робототехника, машиностроение.

По данным МОН, на менеджмент абитуриенты подали 105 301 заявление (79 317 заявлений в 2025 году), на психологию – 66 774 (64 009 – в 2025 году), на филологию – 61 410 (58 611 – в 2025 году).

В десятку популярных специальностей также вошли маркетинг, экономика и международные экономические отношения, компьютерные науки, финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок, право, среднее образование, кибербезопасность и защита информации.

По количеству поданных заявлений лидирует Национальный университет "Львовская политехника" – 59 676.

Также в пятерку лидеров вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 601; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 39 188; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 34 323; Государственный торгово-экономический университет – 26 247.

Обучение в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, весной в МОН отметили, что количество иностранных студентов в Украине из-за полномасштабного российского вторжения сократилось в пять раз.

В настоящее время в стране действует единая межведомственная координационная база для выдачи приглашений иностранным абитуриентам, к которой имеют доступ Государственная миграционная служба и Служба безопасности Украины. Они проверяют каждого абитуриента с точки зрения безопасности еще до выдачи приглашения, подтверждают сам факт его выдачи, чтобы с ним можно было обратиться в наше консульство за рубежом.

Основным логистическим маршрутом для студентов остается транзит через страны, не входящие в Шенгенскую зону, поскольку страны ЕС проводят слишком тщательные проверки из-за миграционных рисков.

В частности, чаще всего иностранцы прибывают в аэропорт Кишинёва в Молдове, где их встречают специалисты Украинского государственного центра международного образования или представители самих университетов.

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