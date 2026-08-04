Солнечную электростанцию построили над полями черники: это изменило вкус ягод

Тень от панелей спасла ягоды от высыхания.

В Массачусетсе, США, решили поднять солнечные панели над полями черники, чтобы проверить, как затенение влияет на рост ягод. После сбора урожая оказалось, что физические характеристики ягод значительно изменились, пишет ecoportal.net.

Выращивание ягод требует прямого солнечного света, но обратной стороной этого является засуха из-за высокой летней жары. Высокие температуры ускоряют испарение из почвы, а ягоды легко обгорают от внезапных скачков температуры.

В результате на одной из ферм по выращиванию черники решили провести эксперимент. Инженеры установили солнечные панели с системой слежения над грядками черники, но подняли их на высоту 2,9 метра над землей.

Видео дня

Что получилось в итоге

Защита почвы от прямых солнечных лучей сохраняла её более прохладной в жаркие периоды, удерживая влагу у корней. Растения оставались увлажненными благодаря меньшему искусственному поливу.

Агрономы опасались, что уменьшение прямого солнечного света может повлиять на метаболизм растений и их качество. Однако испытания показали удивительные результаты.

Оказалось, что ягоды, выращенные под панелями, расли более крупными, сочными и заметно более сладкими. Тень снижала тепловой стресс у растений, замедляя процесс созревания ровно настолько, чтобы полностью накопились натуральные сахара.

Защита урожая от экстремальной жары также сохранила внутреннюю влагу, что позволило получить более твердые ягоды с более высоким содержанием натурального сахара и меньшей кислотностью, чем у выжженных солнцем ягод.

Ранее УНИАН рассказывал, что на одном из островов Чили поверхность воды покрыли солнечными панелями, и это значительно изменило популяцию лосося.

Вас также могут заинтересовать новости: