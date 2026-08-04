'Я держалась': звезда сериала 'Женский доктор' показала, как переживала развод

Актриса опубликовала эмоциональное видео.

Украинская актриса Таисия Хвостова, которая на днях объявила о разводе с актером Ярославом Шахториным, рассказала о своем самочувствии.

Звезда сериалов "Женский доктор" и "Первые ласточки. Зависимые" опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала кадры со слезами на глазах. Таисия отметила, что долгое время скрывала от публики то, что происходит в ее личной жизни, стараясь быть сильной.

"Вы видели, как я держалась. Но не видели, сколько раз я разрывалась на части... Причём во всех сферах жизни. Поэтому 2026 год испытывает меня. Но всё, что нас не убивает…" – подписала ролик актриса.

К слову, Таисия и Ярослав были вместе девять лет. Причину разрыва они не называют, но подчеркнули, что решение о прекращении отношений приняли ещё несколько месяцев назад.

"Мы прожили это решение на протяжении нескольких месяцев и готовы об этом сказать. Мы расстались без каких-либо драм, интриг и расследований. И в дальнейшем будем работать вместе над текущими проектами и готовы сохранять профессионализм в будущих. Я благодарна за прекрасные 9 лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали, падали, снова поднимались и двигались вперед. Но сейчас пора остановиться и пойти своей дорогой", – написала бывшая пара в совместном посте в сети.

Напомним, ранее Алина Гросу ответила на прямой вопрос, почему скрывает своего мужа.

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