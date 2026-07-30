'Новая почта' меняет график работы отделений

Изменения вступают в силу с 1 августа.

С августа отделения "Новой почты" во всех областных центрах Украины будут открываться на час раньше. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"С 1 августа отделения "Новой почты" в областных центрах будут работать на час дольше. Теперь отделения будут открываться в 08:00", – говорится в сообщении.

Проверить актуальный график работы своего отделения можно на сайте или в мобильном приложении. В пресс-службе компании добавили, что изменения в график работы внесены с учетом запросов клиентов о более раннем начале обслуживания в выходные дни.

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"Новая почта" – последние новости

30 июня стало известно, что компания открыла в Молдове крупнейший в стране хаб площадью 3 800 кв. м недалеко от Кишинева. Таким образом, там смогут обрабатывать до 10 тысяч посылок в час.

15 июня соучредитель компании Владимир Поперешнюк заявил, что в результате вражеского удара РФ по инновационному терминалу "Новой почты" в столице были повреждены тысячи посылок.

В конце мая компания сообщала о запуске собственной курьерской доставки в Чехии. Тогда в компании обещали доставлять посылки в течение суток в 16 чешских городов, а также в Братиславу, Милан, Варшаву и Берлин.

Ранее "Новая почта" обновила тарифы на свои услуги. В частности, доставка подорожала в среднем на 10–20 грн в зависимости от веса и направления. В компании тогда отметили, что основной причиной называют рост расходов на топливо, электроэнергию, связь и услуги партнеров.

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