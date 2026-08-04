В Херсонской области РФ дронами уничтожила уникальный храм, построенный без единого гвоздя

Эта церковь была одним из древнейших деревянных храмов на юге страны.

В Херсонской области российские оккупанты с помощью дронов с зажигательной смесью уничтожили здание Свято-Введенской церкви - памятник архитектуры национального значения.

Как сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, начато расследование по факту уничтожения уникального храма, построенного без единого гвоздя почти 300 лет назад.

По данным следствия, 1 августа 2026 года около 18:00 военнослужащие РФ атаковали город Берислав тремя беспилотными летательными аппаратами с зажигательной смесью.

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В результате ударов было уничтожено здание Свято-Введенской церкви - памятник архитектуры национального значения.

"Храм является уникальным памятником украинской сакральной архитектуры XVIII века. Его построили в 1725 году из дуба без использования металлических гвоздей. В 1782 году казаки переправили церковь по Днепру из Переволочанской крепости на Полтавщине в Берислав", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе отмечают, что Свято-Введенская церковь была одним из древнейших деревянных храмов юга Украины и образцом традиционного украинского культового зодчества. Она пережила столетия исторических испытаний и сохранилась до наших дней, однако была уничтожена в результате российской атаки.

В настоящее время прокуроры совместно со следователями проводят необходимые следственные и процессуальные действия для документирования военного преступления и установления всех обстоятельств происшествия. Начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Уничтожение украинской архитектуры

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне уничтожили уникальный архитектурный памятник - курган "Дед", "возраст" которого датируется 5-м тысячелетием до н. э.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что этот курган намного старше Мариуполя и является ровесником египетских пирамид. Жители Мариуполя сообщили, что в результате "ремонтов" оккупанты просто превратили курган в равнину.

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