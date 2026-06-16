Чтобы сделать почву урожайной и качественной, разложите на огороде картонные листы.

Если после покупки товаров у вас остаются картонные листы - не выбрасывайте их. Этот материал считается очень ценными для дачников. Он не только повышает урожайность почвы, но также обеспечивает защиту от сорняков. Если вы никогда не задумывались над тем, можно ли класть картон на дно грядки, то попробуйте эту хитрость и будете впечатлены результатом.

Зачем люди кладут картон на дно грядок

Картон может быть полезен на огороде по многим причинам. Первая - состав материала. Он изготовляется из целлюлозы, в которую и распадается при гниении. Это вещество обогащает почву, делает её более питательной и привлекает полезных дождевых червей. Со временем качество земли улучшится, а значит и выращенные в ней растения дадут больше плодов.

Вторая причина, зачем в грядки кладут картон, актуальна для всех, кто страдает от сорняков на участке. Листы материала не пропускают солнечный свет, создавая естественный барьер от всех нежелательных растений. Если разложить их в междурядьях, то там не прорастет никакая сорная трава. Таким образом можно легко победить сорняки, не тратя кучу усилий и химических средств на борьбу.

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Этим же можно объяснить, зачем картон в высоких грядках. Материал укладывают между землей и новым грунтом, чтобы не дать прорасти сорнякам.

В холодное время года картон может выполнять роль мульчи. Он защищает корни растений от мороза и сохраняет воду на грядке. Также остатки материала укладывают в компостную яму, если в компосте не хватает углерода.

Наконец, последняя причина того, зачем кладут картон на дно грядки, заключается в удержании влаги. Материал работает как губка: накапливает воду и снижает потребность в частых поливах. С другой стороны, по этой причине он наоборот может навредить растениям, которые не переносят застой влаги.

Как использовать картон в огороде правильно

Как вы уже поняли, такая хитрость может дать много преимуществ дачнику. Разобравшись в том, зачем в грядки кладут картон, важно также запомнить правила его использования. Для это подойдет не любой материал: важно, чтобы он не был окрашен, не содержал следов скотча или других посторонних веществ. Из-за таких добавок материал может не разложиться в компост.

Конкретный метод использования зависит от того, зачем на дно грядки кладут картон. Если для борьбы с сорняками, то сделайте траншеи в междурядьях и разложите картонные листы, чтобы между ними не было просветов. Затем закопайте слоем почвы минимум 5 сантиметров.

Если хотите создать новые грядки над таким материалом, то разложите листы на уже существующем участке. Поверх насыпьте сначала обычную почву, а потом слой перегноя или торфа. Затем посейте семена или посадите рассаду привычным способом. Растения будут расти как обычно, но благодаря тому, что вы положили картон на дно грядки, сорняков на этом участке не будет.

Если хотите использовать материал для мульчи или компоста, то нарежьте его квадратами размером примерно 5 на 5 сантиметров. В измельченном виде добавьте в компостную яму или разложите возле растений для мульчирования.

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