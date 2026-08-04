Неуверенные в себе мужчины делают эти 10 вещей в повседневной жизни

Люди, испытывающие неуверенность в отношениях, становятся агрессивными, изменяют или начинают чрезмерно контролировать партнера.

Когда ты неуверен в себе, внутренний голос подсказывает тебе, что ты недостаточно хорош, что человек, с которым ты вместе, бросит тебя – и это может заставить тебя вести себя неразумно, даже если ты понимаешь, что должен чувствовать себя увереннее, пишет Your Tango.

В статье отмечается, что люди, испытывающие неуверенность в отношениях, становятся агрессивными, изменяют или даже просто начинают чрезмерно контролировать партнера, пытаясь таким образом улучшить свои "шансы" в отношениях с другими.

Партнер не может многое сделать, чтобы уменьшить неуверенность в людях, поскольку в большинстве случаев это проблема "внутри них самих", а не внешняя.

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Именно поэтому автор статьи советует хорошо подумать, прежде чем начинать отношения с мужчиной, который постоянно испытывает неуверенность.

При этом обычно есть определенные тревожные признаки, указывающие на то, что он испытывает неуверенность в отношениях с вами:

1. Очень часто критикует тебя

Постоянная критика часто является первым признаком партнера-тирана, страдающего от хронической неуверенности. Если вы замечаете такое, бегите со всех ног. Постоянная критика часто свидетельствует о неуверенности человека.

2. Они превращаются в людей без собственного мнения

Еще один признак хронической неуверенности – это когда мужчины склонны ставить себя в роль "коврика" и превращаются в людей без собственного мнения. Это не только скучно в партнере, но и верный путь к накоплению обид. Они не скажут вам, чего на самом деле хотят или что на самом деле чувствуют, пока не взорвутся гневом.

3. Они пытаются играть роль "альфа-самца"

Издание отмечает, что доминирующие мужчины – это не уверенные в себе мужчины. Это мужчины, которые по той или иной причине считают, что единственное, что они могут предложить, – это мужественность и высокомерие.

"Чем более доминирующим является мужчина, тем меньше вероятность, что он будет здоровым и хорошим партнером", – говорится в статье.

Автор статьи объясняет, что дело не в вас; дело в том, что он пытается заполнить пустоту в своём сердце, которую никогда нельзя утолить, потому что уверенности, к которой он стремится, невозможно обрести извне.

4. Они постоянно подчеркивают свои положительные качества

Издание объясняет, что парни, которые специально регулярно говорят о том, что они – хорошая партия, часто испытывают неуверенность в своих отношениях с той, с кем встречаются.

5. Они пытаются вести себя как "завоеватели"

Хронически неуверенный в себе парень, который постоянно хвастается женщинами, с которыми он "встречается", нередко на самом деле ни с кем не состоит в отношениях. Такое действительно бывает, и мужчины ведут себя так только тогда, когда у них серьезные проблемы с самооценкой.

6. Неуверенные в себе мужчины ведут себя немного странно

В статье объясняется, что если он ведет себя как полный дурак, это один из признаков того, что он испытывает неуверенность в отношениях с тобой.

Это означает, что человек считает, что для достижения успеха ему нужно быть агрессивным или не слишком дружелюбным, что свидетельствует о недостатке уверенности в своей способности быть оцененным за настоящие положительные качества.

7. Мужчины, страдающие крайней неуверенностью, унижают женщин

Многие неуверенные в себе мужчины поначалу прекрасно относятся к своим девушкам, но унижают женщин в целом.

"По-настоящему неуверенные в себе мужчины, как правило, превращают свой страх в ненависть, ведь легче разозлиться и возненавидеть кого-то другого, чем столкнуться с тем, что делает тебя плохим партнером", – поясняется в статье.

8. Они говорят, что не достойны тебя

Издание отмечает, что в таких случаях очевидно, что он хотя бы пытается разобраться в том, что происходит. Поэтому, возможно, когда ему станет лучше, он будет готов к отношениям.

9. Неуверенные в себе мужчины ревнуют к любым другим мужчинам

Типичным поведением людей, испытывающих неуверенность в своих отношениях, является то, что они цепляются за этого человека, как будто он – их последний спасательный круг. Они также становятся очень агрессивными по отношению к любому, кого можно хотя бы отдаленно считать "угрозой".

10. Они выпрашивают комплименты

"Я классный, правда? Скажи, что я классный. Я уверен в себе, но мне нужно, чтобы ты сказала, что я невероятный".

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