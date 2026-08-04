Украину ожидает самая сложная зима с начала войны, - CNBC

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что Путин будет использовать зиму в попытке окончательно сломить Украину.

Украина готовится к еще одной чрезвычайно сложной зиме, которая может стать самым серьезным испытанием с начала полномасштабного вторжения России, пишет CNBC.

В последние недели российские войска увеличили количество ракетных ударов по украинским городам, вероятно, пытаясь воспользоваться нехваткой у Киева средств перехвата баллистических ракет.

Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, заявила, что Киеву необходимо реалистично оценивать угрозу, с которой он столкнется в ближайшие месяцы, особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны в стране.

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"Зима приближается, и прошлая зима была очень тяжелой для Украины и для крупных городов в целом. Эта будет не легче – а, вероятно, даже тяжелее", – сказала Терех в комментарии CNBC.

Украина по-прежнему сильно зависит от американских ракет Patriot PAC-3 для перехвата российской баллистики, хотя украинские компании и стремятся разработать собственные противоракетные технологии.

"Мы пытаемся втиснуть программу, на разработку которой обычно уходит от 20 до 30 лет, в несколько лет, и это не то, что можно сделать за три месяца до зимы", – сказала Терех.

Перестановки в правительстве

В преддверии следующей зимы Украина укрепляет оборону своей энергетической инфраструктуры и наращивает резервы для обеспечения достаточных поставок тепла и электроэнергии. Она также стремится получить дополнительное финансирование от своих европейских партнеров и пытается создать пакет помощи на зимний период.

Кроме того, как считает аналитик Сергей Кузан, некоторые кадровые перестановки в правительстве, по-видимому, связаны с необходимостью подготовки к суровой зиме.

"По сути, правительство было реформировано и обновлено для перезапуска институциональных процессов и улучшения координации между различными ведомствами. Как утверждал президент Зеленский, главная задача обновленного кабинета министров – обеспечить полную готовность энергетической и оборонной инфраструктуры к холодной погоде", – сказал Кузан CNBC.

Путин продолжит борьбу зимой

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что российский лидер Владимир Путин несомненно попытается использовать зиму в попытке окончательно сломить Украину, лишив страну электро- и теплоснабжения.

Тем не менее, Волкер заявил, что Киев находится в лучшем положении для отражения российских баллистических ракетных ударов, чем прошлой зимой.

"Путин движется по долгосрочному пути к поражению. Он не может справиться с потерями на поле боя. Украина лишает Кремль нефтеперерабатывающих и экспортных мощностей, что истощает его бюджет", – заявил Волкер CNBC.

Он считает, что Путин будет бороться до тех пор, пока сможет, но его возможности становятся ограниченными.

"Я думаю, он продолжит борьбу зимой – полагая, что это может пойти на пользу России, – но к весне, я думаю, Путин столкнется с жесткими ограничениями в своей агрессивной войне и ему придется согласиться на прекращение огня", – добавил он.

Аналитики называют недавние попытки Украины нанести удар по ключевым логистическим центрам, таким как розничный гигант типа Amazon Wildberries, стратегией, направленной на повышение издержек войны для российского бизнеса в надежде, что Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

Украина готовится к зиме - новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена сделать все возможное, чтобы вынудить Путина согласиться на преращение войны до зимы.

Он ткаже отметил, что у премьер-министра должен быть четкий перечень того, что необходимо стране на эту зиму и "каждый украинский посол должен понимать, какие трансформаторы и у кого мы должны искать".

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко высказал мнение, что Украина не готова к быстрому восстановлению энергосистемы в случае серьезных атак россиян на энергетику зимой.

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