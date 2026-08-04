Гость Airbnb отодвинул обычный стул и наткнулся на жуткую находку под полом

Кроме того, гость утверждал, что услышал что-то похожее на шаги, доносившиеся из-под пола.

Проживание в жилых помещениях через сервис Airbnb часто может быть полно сюрпризов. В частности, один гость осматривал жилье, когда наткнулся на стул, стоявший в необычном месте. Из любопытства он решил отодвинуть его в сторону и обнаружил под ним красную деревянную панель, которая была спрятана под досками пола. Об этом пишет Express.

Не удержавшись от любопытства, он поднял люк и увидел узкую лестницу, ведущую вниз к еще одной закрытой двери. Опубликовав видео этой находки в сети, он признался, что такой вид сразу же вызвал у него мурашки по коже.

"Я снимал жилье через Airbnb и заметил, что стул стоял именно над тем, что оказалось скрытой панелью пола. Я не спустился туда, потому что чувствовал, что здесь что-то не так", - сказал мужчина.

На следующее утро, по его словам, ситуация стала ещё более странной.

Гость утверждал, что услышал что-то похожее на шаги, доносившиеся из-под пола, однако признал, что не может быть уверен, что это действительно был именно такой шум.

"Всё это просто вызывало очень тревожное ощущение. Как вы думаете, для чего предназначено это помещение? И стоит ли мне спуститься туда, ведь мне действительно интересно увидеть, что скрывается за этими дверями?" - спросил мужчина.

Это видео быстро набрало тысячи просмотров, а многие сравнивали его со сценами из известных фильмов ужасов.

"Различные фильмы серии "Злые мертвецы", "Варвар" и "Хижина в лесу" научили нас, что туда обязательно нужно спуститься и покопаться во всех книгах, аудиозаписях и артефактах, которые там найдешь", - сказал один из комментаторов.

Еще один пользователь поделился:

"У нас был такой жуткий погреб в очень старом доме, который мы снимали. Дом был построен в 1890 году. Раньше там хранили "холодные" продукты, консервы в банках и прочее. Это всё равно было ужасно страшно. Интернет-мастер спустился туда, и когда он вышел, с него прыгали пауки".

Что делать, если вы обнаружили скрытые люки в жилье Airbnb:

Не открывайте неизвестные двери: многие двери могут вести в частные хозяйственные или складские помещения владельца либо в зоны, не указанные в описании.

Проверьте правила размещения: убедитесь, указал ли хозяин в описании жилья наличие дополнительных помещений или закрытых зон, принадлежащих владельцу.

Сообщайте о несанкционированных точках доступа: если скрытые двери ведут в жилые помещения или нарушают вашу приватность, немедленно сообщите об этом Airbnb.

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