41-летний Анатолич честно ответил, почему не пошел на фронт

Ведущий также заговорил на тему будущего Украины.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич ответил, почему не служит в ВСУ.

По его словам, этот вопрос очень часто задают подписчики. 41-летний Анатолий отметил, что не уклоняется от мобилизации, ведь находится на воинском учете и прошел военно-врачебную комиссию. Однако считает, что сейчас он приносит армии больше пользы своей волонтерской деятельностью.

"Я прошел ВЛК, стою на учёте в военкомате, все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я, как многодетный отец, мог бы жить за границей, но мой выбор – быть здесь, быть со своей семьёй. У меня простая позиция – либо ты для армии, либо ты в армии! Когда придет время, я возьмусь за оружие, когда пойму, что это эффективнее, например, чем то, чем я могу заниматься вне армии", – подчеркнул ведущий в проекте "Насправді Show".

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Анатолич также высказался на тему будущей победы Украины.

"Я вижу победу справедливой, я вижу, что она точно будет нелегкой для нас. И многим она не понравится. Я это прекрасно понимаю. Моя мечта – чтобы Мариуполь был деоккупирован, Донецк, Луганск, Мелитополь, наш Крым. Но главное – это прекращение огня, остановка ежедневных обстрелов Украины. Все это станет элементами нашей победы", – добавил Анатолий.

Напомним, ранее стало известно, что украинская телеведущая Андриана Кучер ушла с телевидения и заявила о мобилизации в ВСУ.

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