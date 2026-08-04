Одно движение – и равенство станет верным: загадка со спичками

Сможете исправить неверное уравнение, передвинув всего одну спичку?

Любите математические головоломки? Тогда попробуйте решить вирусную задачу, с которой, по словам авторов, не справились 99% участников.

Перед вами неверное уравнение: 41×1 = 31 + 20.

На первый взгляд видно, что равенство ошибочно. Ваша задача – исправить его, передвинув всего одну спичку.

Видео дня

На решение отводится лишь 7 секунд, поэтому придется проявить максимум внимательности и логического мышления.

Не удалось найти ответ? Вот правильное решение.

Нужно переложить одну спичку в цифре 3, превратив ее в 2. Тогда правая часть уравнения станет 21 + 20, и получится верное равенство: 41×1 = 21 + 20.

На сайте УНИАН очень много головоломок со спичками на любой вкус, где нужно исправить уравнение, перетащив одну из спичек. Проверьте свои силы и в других наших популярных головоломках. Например, попробуйте исправить уравнение 3 + 3 = 8, перетащив две спички.

Также можете исправить уравнение двумя движениями.

Кроме того, у нас есть загадка на внимальность: нужно найти ошубку за 10 секунд.

Вот еще одна головоломка: найдите уникального кота.

Вас также могут заинтересовать новости: