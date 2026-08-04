Новое исследование показало, насколько недооценивали угрозу от кошек в Австралии

Исследователи призвали создавать специальные огороженные "убежища" для дикой природы, чтобы остановить вымирание редких видов.

Дикие кошки в Австралии сокращают популяции гораздо большего числа видов млекопитающих, чем считалось ранее. Об этом говорится в свежем исследовании ученых из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), освещенном в издании The Independent.

По данным исследователей, за последние 250 лет на континенте исчезло более 40 видов млекопитающих, а ещё почти 700 животных, значительная часть которых уникальна именно для Австралии, находятся под угрозой исчезновения. Примерно 200 из этих 700 видов страдают непосредственно из-за одичавших кошек – наряду с вырубкой лесов, другими хищниками-вселенцами и болезнями.

Ранее проведенный обзор более 100 научных работ показывал, что дикие кошки ежегодно убивают около 1,5 миллиарда животных на континенте. Однако новое исследование свидетельствует, что эта цифра была существенно занижена. Как выяснили ученые, австралийские кошки могут убивать вдвое больше видов млекопитающих и втрое больше видов птиц, чем считалось ранее.

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Дело в том, что традиционно ученые определяют рацион кошек, вручную исследуя содержимое их желудка или экскременты – в поисках шерсти, костей, перьев и других остатков добычи. Но мелкая добыча быстро переваривается, поэтому исследователи фиксируют только то, что можно увидеть невооруженным глазом.

На этот раз ученые применили метод судебно-генетического анализа, который позволяет выявлять даже мельчайшие остатки съеденных животных. Опираясь на то, что генетический "отпечаток" каждого вида уникален, они создали своеобразный ДНК-штрихкод для идентификации добычи. Благодаря этому в желудках кошек значительно чаще, чем раньше, обнаруживали остатки мягкотелких новозеландских лягушек.

Исследователи призывают создавать огороженные "безопасные гавани" вокруг популяций животных, находящихся под наибольшей угрозой. Такие ограждения способны защитить дикую природу не только от кошек, но и от лисиц и кроликов, позволяя местным видам существовать в условиях, приближенных к доколониальным.

Новости фауны

Ранее платформа World Population Review определила самых опасных животных Америки. Самой распространенной категорией угроз оказались змеи – именно они возглавили рейтинг в 14 штатах, в частности различные виды гремучих змей. Также в список попали медведи, лидирующие в восьми штатах, олени и другие крупные копытные – в десяти штатах, а также собаки и койоты.

Кроме того, ученые рассказали о геспероционе – вымершем представителе семейства псовых, которого считают первой "настоящей" собакой. Этот вид обитал на территории Северной Америки с позднего эоцена до раннего олигоцена, а его размер не превышал 80 см от морды до кончика хвоста. По имеющимся данным, у геспероциона было пять пальцев на лапах и увеличенный "рогатый коготь", который помогал ему лазать по деревьям в поисках добычи.

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