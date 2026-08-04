На первом месте – экономический кроссовер: какие авто активно покупают украинцы

Самым популярным автомобилем в июле стал кроссовер Toyota RAV4.

По итогам прошлого месяца украинский автопарк пополнился 5754 новыми легковыми автомобилями. По сравнению с июлем 2025 года спрос на новые авто сократился на 10,5%, сообщает портал "УкрАвтопром".

Лидером украинского рынка в июле стала японская Toyota, которая увеличила свои продажи на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В целом в тройку лидеров вошли именно "народные" производители, предлагающие большое количество бюджетных и доступных в обслуживании моделей.

Видео дня

Самым популярным в Украине премиальным брендом оказалась BMW. Среди китайских брендов самым популярным стал BYD, но он занял лишь восьмую позицию.

ТОП-10 марок месяца:

Toyota – 986 авто (+20%); Skoda – 693 авто (+24%); Volkswagen – 444 авто (-10%); Renault – 345 авто (-47%); BMW – 308 авто (+17%); Hyundai – 298 авто (без изменений); Mazda – 259 авто (+66%); BYD – 229 авто (-69%); Suzuki – 194 авто (+39%); Audi – 156 авто (-38%).

Самым популярным автомобилем в июле стал кроссовер Toyota RAV4, который ценят, в частности, за экономичные гибридные установки. Всего с начала года в Украине было продано около 38,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авторынок Украины – последние новости

За первое полугодие украинцы зарегистрировали 111,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них составили кроссоверы – на них пришлось 53% от общего количества импортированных автомобилей. Среди ввезенных из-за рубежа подержанных кроссоверов украинцы чаще всего выбирали бензиновые автомобили, а самой популярной моделью оказался Volkswagen Tiguan.

Также сообщалось, что по итогам первого полугодия кроссоверы уверенно удержали лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей. На этот сегмент пришлось 80% всех проданных автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: