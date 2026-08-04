Британский суд не вернул Жеваго контроль над 'Артериумом', – Голобуцкий

Решение Высокого суда Англии по делу, связанному с фармацевтической группой "Артериум", не означает возвращения компании семье подсанкционного бизнесмена Константина Жеваго.

Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге на Цензор.Нет, комментируя сообщение о якобы "победе" Жеваго в Великобритании.

По словам Голобуцкого, британский суд не рассматривал вопрос законности соглашения в отношении ООО "Артериум ЛТД", заключенного в Украине в декабре 2025 года, и не принимал решения о возвращении украинской компании Жеваго.

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"Высокий суд Англии не отменял соглашение в отношении ООО "Артериум ЛТД", заключенное в Украине в декабре 2025 года. Не признавал его недействительным. Не возвращал украинскую компанию Жеваго. И вообще не рассматривал вопрос о действительности этого соглашения", – отметил Голобуцкий.

Он утверждает, что решение касалось восстановления записей в британском реестре в отношении Francombe Ventures Limited, но не устанавливало право семьи Жеваго на всю группу "Артериум". По его словам, истцы также просили признать их бенефициарными владельцами Francombe Ventures Limited, однако суд в этом требовании отказал.

"На самом деле Жеваго добился технического восстановления записей в реестре и попытался преподнести это общественности как возвращение всей группы "Артериум", – написал политолог.

Отдельно Голобуцкий обратил внимание на возможные последствия передачи Francombe Ventures Limited дочери Жеваго Софии. Он напомнил, что 8 августа 2025 года Национальный банк сообщил о решении Высокого суда Англии заморозить активы Жеваго в рамках дела о взыскании более 1,5 млрд грн. Это решение, по данным НБУ, запрещало бизнесмену продавать, дарить или иным образом отчуждать свое имущество.

В то же время, как утверждает Голобуцкий, в феврале 2026 года Жеваго подписал договор дарения Francombe Ventures Limited в пользу своей дочери. По мнению автора, такое действие могло нарушить постановление Высокого суда Англии и создать дополнительные юридические риски как для самого Жеваго, так и для нового владельца компании.

"Насколько мне известно, юристы НБУ уже знают об этой истории и работают над тем, чтобы "заморозить" Francombe Ventures Limited", – заявил Голобуцкий. Он предположил, что в случае исполнения в Англии решения о взыскании долга компания может перейти к Национальному банку как кредитору Жеваго.

Политолог также отметил, что для возвращения контроля над "Артериум ЛТД" в Украине семье Жеваго придется отдельно обжаловать украинское соглашение. По его словам, в декабре 2025 года британские реестры не указывали ни одного члена семьи Жеваго в качестве владельца Francombe Ventures Limited. Кроме того, украинская судебная практика при определенных обстоятельствах защищает права добросовестных приобретателей.

Даже если Жеваго удастся доказать контроль над британской компанией и добиться отмены украинского соглашения, это, по мнению Голобуцкого, не гарантирует ему возврата актива. Бизнесмен находится под украинскими санкциями, поэтому установление его связи с "Артериумом" может стать основанием для дальнейших исков о взыскании активов в доход государства.

Голобуцкий связывает активную информационную кампанию вокруг британских судебных процессов с необходимостью продемонстрировать окружению Жеваго, что ситуация остается под его контролем. При этом, по данным политолога, судебные процессы в Великобритании уже обошлись бизнесмену в несколько миллионов долларов, но пока не привели к возвращению "Артериума".

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