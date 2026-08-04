В Киев идут долгожданные дожди и похолодание на 10 градусов (инфографика)

Температура в столице буквально за несколько дней снизится с +36° до +24°.

В Киеве в период с 4 по 8 августа ожидается переменчивая погода: от жары до более комфортной температуры с дождями и грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток антициклон принесет в столицу сухую, жаркую и спокойную погоду. В период с 4 по 6 августа ожидаются довольно теплые ночи и сильная жара днем.

Ожидается, что уже с 7 числа придет атмосферный фронт, который должен принести кратковременные дожди и грозы.

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"8 августа после прохождения фронта максимальная дневная температура снизится с +35° до +26°...+31°", – прогнозирует Укргидрометцентр.

Жара в Украине – когда наступит долгожданное облегчение

Жара в Украине в ближайшие дни продолжит нарастать, а более ощутимое похолодание наступит только в конце недели. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По её словам, самые высокие температуры ожидаются 6 августа. В большинстве областей днём столбики термометров будут показывать +30…+35°C, местами воздух разогреется до +34…+39°C и даже возможны +40°C.

Изменение погоды начнется 7 августа. Первыми облегчение от жары почувствуют жители западных областей. В течение 8–9 августа более прохладный воздух постепенно распространится на большую часть территории Украины, что приведет к снижению температуры.

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