Арбузы везут на зерновозах: каким будет урожай в Украине в этом году и какие цены сейчас

Сбор херсонских арбузов в самом разгаре.

Арбузы в Украине начали возить на зерновозах – первый в этом году грузовик заехал на рынок в Киеве, говорится в видеообзоре Столичного рынка.

"Первый зерновоз привез арбузы. Если зерна сейчас нет, куда его везти, то пусть хотя бы арбузы привозят. А что сейчас есть, если не арбузы?" – комментирует автор видео.

По его словам, арбузы приехали из Чернобаевки, расположенной в 10 километрах к северу от Херсона. На рынке уже предлагают не ранние, а средние сорта арбузов. Оптовые цены в понедельник, 3 августа, составляли от 8 грн/кг, розничные цены на арбузы – от 9 грн/кг, по словам продавцов.

Видео дня

Согласно статистике Столичного рынка, только с начала месяца арбузы уже потеряли 25% своей стоимости. Средняя цена арбуза во вторник, 4 августа, указана в 9 грн/кг, а разброс цен – 7–10 грн/кг.

В то же время на львовском рынке"Шувар" стоимость арбуза уже неделю остается неизменной и составляет 18 грн/кг.

Что касается того, какой урожай бахчевых культур соберет в этом году Украина, то только одна Херсонская область может собрать 25 тысяч тонн, говорит глава местной ОГА Александр Прокудин.

"В разгаре сбор арбузов. Всего по области в этом году было засажено около тысячи гектаров. Уже собрано 3 тыс. тонн урожая", – сообщает Прокудин.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга отметил, что осенью украинцы могут столкнуться с нехваткой картофеля из-за снижения урожайности на 30%. Сейчас фермеры сдают ранний картофель с полей очень дешево – по 7 грн за килограмм.

В свою очередь председатель Ассоциации "Объединение украинских экспортеров и переработчиков меда" Вадим Паньковский указал, что урожайность меда, напротив, будет намного лучше, чем в 2025 году. Стоимость меда от пчеловодов уже более доступна, чем год назад.

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