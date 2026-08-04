Один из самых опасных вулканов мира проснулся: началась эвакуация (видео)

В Гватемале началось новое извержение вулкана Фуэго - одного из самых активных в мире.

В Гватемале началось новое извержение вулкана Фуэго, который считается одним из самых активных и опасных в мире. Из кратера начали вырываться потоки лавы, а в небо поднялись огромные столбы пепла и дыма.

Как пишет Mirror, в связи с усилением вулканической активности власти объявили по всей стране оранжевый уровень опасности – второй по степени серьезности. Одновременно началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных у подножия вулкана.

Вулкан Фуэго находится в горной системе Сьерра-Мадре, примерно в 16 километрах к западу от города Антигуа, одного из самых популярных туристических центров Гватемалы.

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Фуэго известен своей практически непрерывной активностью: небольшие выбросы пепла, дыма и слабые взрывы происходят здесь каждые 15–20 минут. Однако крупные извержения случаются реже. Нынешнее стало девятым масштабным извержением с 2015 года и третьим за последние четыре года.

Предыдущие сильные извержения произошли в 2023 году, когда из опасной зоны эвакуировали около 1 700 человек. Одной из самых трагических стала катастрофа 2018 года: потоки лавы и пирокластические массы накрыли близлежащие населенные пункты, в результате чего погибли 215 человек.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие есть самые опасные вулканы в мире.

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