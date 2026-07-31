РФ ударила по 'Новой почте' в Винницкой области: это как минимум 10-е атакованное отделение за месяц

В результате нападения в Винницкой области, по имеющимся данным, пострадали восемь человек.

Российские захватчики нанесли удар по еще одному отделению логистической компании "Новая почта". На этот раз удар пришелся на отделение в Винницкой области. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.

"Враг нанес удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. На данный момент – 5 раненых. 19-летний парень с ранениями средней степени тяжести. Еще 4 – с легкими ранениями", – отметила Заболотная.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 8.

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"Трое находятся в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии. Еще пятеро человек получили легкие травмы", – отметила Заболотная.

Удары по "Новой почте"

Напомним, 30 июля российские оккупанты нанесли удар по сортировочному терминалу компании в Полтаве. Сотрудники находились в укрытиях и не пострадали. https://t.me/novapostcorp/4994

Также 30 июля был нанесен удар по логистическому терминалу в Днепре. По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, Россия уже в пятый раз наносит удары по терминалу "Новой почты" в Днепровском районе города.

В ночь на 25 июля враг нанёс удар по территории автостоянки сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате этой атаки погибли трое водителей-партнёров-перевозчиков.

В ночь на 24 июля вражеские кабы попали в депо и отделение №6 "Новой почты" в Изюме.

19 июля российские захватчики трижды нанесли удары по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала "Новой почты". Эта атака оккупантов унесла жизни двух сотрудников компании и водителя партнера-перевозчика. Еще один коллега скончался в больнице. Также были ранены сотрудники, доставленные в больницу.

16 июля вражеский калибр попал в отделение "Новой почты" № 5 в Краматорске. В момент попадания все сотрудники находились в укрытии.

6 июля в результате атаки россиян был разрушен терминал "Новой почты" ДАО в Днепре. 5 июля захватчики поразили сортировочный терминал в Черниговской области.

4 июля российские оккупанты с помощью FPV-дрона повредили отделение № 7 "Новой почты" в Запорожье. В результате вражеской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика.

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