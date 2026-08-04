Минцифры и бизнес договорились об отсрочке еАкциза до 1 июля 2027 года

Учитывая недостаток времени для полноценного тестирования системы "еАкциз", Министерство цифровой трансформации Украины поддержало призыв бизнеса о переносе сроков запуска "еАкциза". Минцифра предложит Верховной Раде перенести запуск системы на 1 июля 2027 года .

Об этом сообщила Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины, во время круглого стола Европейской бизнес-ассоциации, посвященного текущему состоянию и актуальным вопросам внедрения системы "еАкциз". В мероприятии, состоявшемся 3 августа, приняли участие представители Министерства цифровой трансформации, Министерства финансов Украины, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, бизнеса и других заинтересованных сторон.

Участники встречи также ознакомились с обновленной "дорожной картой" реформы и высказали свои комментарии и предложения.

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Бизнес поддерживает внедрение "еАкциза" как важного инструмента борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции и активно участвует в тестировании системы. В то же время компании отмечают, что система не готова к полноценному запуску в ноябре 2026 года.

Поэтому бизнес приветствует предложение перенести срок обязательного запуска электронного акциза. Экономическим операторам необходимо иметь достаточно времени для тестирования, интеграции собственных ИТ-систем и адаптации внутренних процессов.

"Мы благодарны всем задействованным государственным органам за совместную работу и готовность к диалогу. Важно убедиться, что переход на электронный акциз будет предсказуемым и технически стабильным и не создаст рисков для работы бизнеса и поступлений в государственный бюджет", – отметила Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации.

По словам Оксаны Ферчук, внедрение "еАкциза" – ключевой приоритет Министерства. Команда Минцифры находится в постоянном диалоге с разработчиками системы и офлайн-приложения, а также внедрила дополнительные меры для улучшения координации между командами.

В настоящее время разработчики выпустили обновленную версию системы со стабильным API, что должно обеспечить устойчивые условия для дальнейшего тестирования и интеграции. Также продолжается доработка функционала, анализ обратной связи от бизнеса, выявление и устранение технических ошибок.

Офлайн-приложение также было доработано. В настоящее время оно проходит финальный этап внутреннего тестирования, после чего его планируется передать бизнесу для тестирования.

Европейская Бизнес-Ассоциация надеется на реализацию предложенного решения и законодательное перенесение срока обязательного запуска системы. Это позволит провести полноценное тестирование eАкциза, устранить имеющиеся недостатки и обеспечить прогнозируемый и бесперебойный переход к новой системе.

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