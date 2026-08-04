Звезда фильма 'Человек-паук' ушла из жизни

Актрисе Мэри Ривери было 82 года.

Известная актриса Мэри Ривера, которую многие зрители знают по роли бабушки лучшего друга главного героя Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", ушла из жизни. Женщине было 82 года.

Как пишет TMZ, причиной смерти был инсульт, который произошел еще в апреле на Гавайях. Однако лишь на днях родные кинозвезды решили рассказать о тяжелой утрате.

"Мэри перенесла инсульт, и врачи предупредили, что её состояние крайне тяжёлое. Нам говорили, что даже если она выйдет из комы, прогнозы будут неутешительными. Поэтому мы приняли сложное решение – отключить её от аппарата искусственного поддержания жизни", – рассказал родственник актрисы.

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Что известно об актрисе Мэри Ривере

Мэри родилась в филиппинском городе Илоило. Самая известная её кинороль – в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", который вышел на экраны в 2021 году. Тогда родственники актрисы настояли на том, чтобы она приняла участие в кастинге на роль бабушки Неда Лидса, который оказался успешным.

Напомним, ранее стало известно, что звезда сериала "Клан Сопрано" Джерри Адлер умер. Актёру было 96 лет.

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