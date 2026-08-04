От режиссера 'Крепкого орешка 2': вышел трейлер триллера о выживании 'Глубокие воды' (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 27 августа 2026 года.

Вышел украинский трейлер напряженного экшн-триллера о выживании "Глубокие воды" (Deep Water).

По сюжету фильма пассажирский самолет, следовавший из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершает аварийную посадку прямо посреди океана. Выжив после катастрофы, пассажиры оказываются в ледяной воде, цепляясь за обломки самолета без какой-либо надежды на скорое спасение. Но самое страшное впереди: вокруг них сжимается кольцо кровожадных акул, и каждая минута превращается в отчаянную борьбу за жизнь.

Главные роли в фильме исполнили Аарон Экхарт ("Эрин Брокович", "Темный рыцарь", "Падение Олимпа", "Мидвей"), Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Ганди", "Остров проклятых", "Железный человек 3", "Шан-Чи и легенда десяти колец"), Ангус Сэмпсон ("Безумный Макс: Дорога гнева", франшиза "Астрал", сериал "Линкольн для адвоката"), Келли Гейл ("Рейс", "Уродина", сериал "Харри Холе"), Молли Райт (сериал "Девять идеальных незнакомцев") и другие.

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Снял фильм финско-американский режиссер Ренни Харлин ("Крепкий орешек 2", "Глубокое синее море", "Долгий поцелуй на ночь", "Охотники за разумом", франшиза "Незнакомцы").

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Сарасоте (США) в апреле 2026 года, где он получил смешанно-положительные отзывы.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 68 % одобрения от критиков и 71 % от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 53 из 100 баллов (что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов (что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 27 августа 2026 года.

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