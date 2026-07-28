Летний салат с запеченными кабачками собрал множество восторженных отзывов.

С началом овощного сезона главной головной болью кулинаров становятся поиски того, что приготовить из кабачков. Если даже после консервирования икры и жарки оладий осталось ещё много плодов, предлагаем сделать из них очень вкусное блюдо. Это летний салат с кабачком, помидором и сметанной заправкой.

Данный рецепт стал хитом 2026 года в соцсети Threads, собирая десятки тысяч восторженных отзывов. Кулинары хвалят его за сочетание хрустящего запеченного кабачка и освежающих помидоров. К тому же такой салат из кабачков получается легким и для желудка и не надоедает, даже если есть его каждый день.

Самый простой салат из кабачков и помидоров

Рецепт сезонного овощного блюда распространился в соцсети Threads. Своим вариантом приготовления поделилась пользовательница под ником vairedell. Она предлагает приготовить салат с кабачками, свежими помидорами и зеленью. Такой простой список ингредиентов создает хорошую кулинарную гармонию. А сметанный соус объединяет продукты в идеальное летнее блюдо.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

семьсот граммов кабачков;

сто пятьдесят граммов помидоров (лучше черри);

столовая ложка оливкового или подсолнечного масла;

пучок зелени (петрушка с укропом);

две столовые ложки сметаны;

чайная ложка дижонской горчицы;

два чесночных зубчика;

столовая ложка сока лимона;

смесь специй - паприка, сушеный чеснок, молотый перец, кориандр.

Также понадобится духовка или аэрогриль. Заранее разогрейте технику до 230°.

Кабачки, помидоры, зелень тщательно промыть под краном. Первые овощи можно не чистить от кожуры. Их надо нарезать небольшими брусочками. Обвалять кабачки в смеси пряностей и соли. Высыпать на противень с пергаментом и запекать около 30 минут в духовке или аэрогриле.

Помидоры нарезать дольками размером примерно как брусочки кабачков. Зелень мелко порубить. Для заправки смешать сметану, масло, горчицу, лимонный сок и измельченный свежий чеснок. По желанию добавить соль и перец.

В большой миске соедините запеченные кабачки, томаты, зелень и заправку. Подавать блюдо можно как горячим, так и в холодном виде.

Во время запекания кабачки обретают аппетитную золотую корочку. Их хрустящая структура хорошо дополняется свежестью томатов. А сметанный соус делает вкус завершенным. Подавать салат с кабачками и помидорами можно к мясу или рыбе, либо просто съесть как основное блюдо.

Если не хотите запекать овощи, можно сделать салат из кабачков жареных. Посыпанные пряностями овощи выложите на горячую сковородку с ложкой масла и пожарьте 5-7 минут при постоянном перемешивании.

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