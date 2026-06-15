В 'Новой почте' подсчитали, сколько посылок уничтожила РФ ударом по инновационному терминалу

К счастью, обошлось без пострадавших, ведь люди находились в укрытии.

В результате российского удара по инновационному терминалу "Новой почты" в Киеве были повреждены тысячи посылок. Об этом "24 Каналу" сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

"Пострадало примерно 10 000 посылок, которые находились в контейнерах. В самом терминале посылок было не очень много, они хранились на вывоз. Будем сегодня связываться с клиентами, проводить инвентаризацию и возмещать ущерб нашим клиентам", – говорит предприниматель.

Соучредитель "Новой почты" добавил, что проблема касается только посылок, которые находились в отделении во время удара. Остальные отправления, которые уже движутся по Украине, "идут практически без сбоев по графику".

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Напомним, в результате российской ракетной атаки 15 июня в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".

Объект был оборудован современными автоматизированными системами сортировки посылок, произведенными нидерландской компанией Vanderlande. Терминал имел ключевое значение для логистических процессов, поскольку обеспечивал оперативную сортировку и обработку значительных объемов отправлений.

Атака РФ на Украину – главные новости

В ночь на 15 июня российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Основными целями атаки стали Киев, Харьков и Днепр. По информации Воздушных сил, было зафиксировано 20 попаданий баллистических ракет и 27 ударных беспилотников. В результате обстрела Киева есть погибшие и раненые. Среди раненых – ребенок и беременная женщина. Разрушения зафиксированы в разных районах столицы.

Во время атаки возник пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Храм получил значительные повреждения. Кроме того, из-за повреждений инфраструктуры и временных остановок, связанных с эвакуацией пассажиров, движение ряда пассажирских поездов осуществлялось с задержками.

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