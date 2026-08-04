Силы обороны проводят контратаки и наступают в Харьковской области, - ISW

Украинские войска проводят две операции в Харьковской области: одну оборонительную и одну наступательную.

В начале августа российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но не добились продвижения, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные корреспонденты утверждали, что армия РФ продвинулась в центральной части Купянска, к северу и югу от Купянска и к западу от Купянска-Вузлового, а также что оккупанты контролируют центральную часть Купянска, а украинские войска контратакуют с окраин города.

В то же время, как отмечают аналитики, украинский военный обозреватель Юрий Бутусов в тот же день опубликовал видеозапись, на которой Силы обороны нанесли удар и уничтожили российскую колесную самоходную артиллерийскую установку 2С44 "Гиацинт-К" на Купянском направлении, что стало вторым подтвержденным уничтожением такой российской системы с 2022 года.

Видео дня

"Украинские силы проводят как оборонительные, так и наступательные операции в Харьковской области. Пресс-секретарь 2-го корпуса Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев 3 августа сообщил, что украинские силы проводят две операции в Харьковской области: одну оборонительную операцию к северу и востоку от Харькова и одну наступательную операцию на Купянском направлении", – пишут аналитики.

Также в отчете отмечается, что украинские войска продолжают уничтожать технику в российском тылу, чтобы предотвратить её переброску на передовую. Украинская бригада, действующая на севере Харьковской области, 3 августа заявила, что украинские удары беспилотников уничтожили несколько российских танков в российском ближнем тылу.

Заявления россиян по поводу Харьковской области – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики писали, что российское военное командование лжет Кремлю о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что российские войска активно продвигаются по всему театру военных действий, включая участок линии фронта, который оставался практически неизменным почти два года.

В ISW отметили, что армия РФ почти ежедневно, начиная как минимум с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях. Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сичи, а 30 июля – о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веровки в Харьковской области.

Однако ISW не наблюдала признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрацию техники или активизировали наступательные операции, соизмеримые с размером территории, о захвате которой они заявляют в последние дни.

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