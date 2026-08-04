Остановка работы портов Большой Одессы уже приводит к остановке предприятий и сокращению экспорта, – СМИ

Приостановка работы черноморских портов из-за российских обстрелов приводит к остановке промышленных предприятий, сокращению экспорта и дефициту ликвидности у крупных производителей. Бизнес призывает государство срочно обеспечить безопасность судоходства и возобновить полноценную работу портов Большой Одессы, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, Южный горно-обогатительный комбинат уже приступил к приостановке добычи из-за атак на суда в Черном море. Полтавский ГОК, основной актив Ferrexpo, также решил приостановить работу с 3 августа – из-за невозможности отгружать продукцию и нехватки оборотных средств, вызванной, в частности, повышением тарифов "Укрзализныци".

Украинский бизнес в комментариях изданию подчеркивает, что полноценной альтернативы портам Большой Одессы нет: дунайские порты и маршруты через Румынию или Польшу не могут обеспечить необходимые объемы перевалки, а стоимость такой логистики делает значительную часть экспорта экономически невыгодной.

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Закрытие портов грозит Украине потерей значительной части экспортного потенциала, десятков миллиардов валютной выручки и сотен миллиардов гривен налоговых поступлений. Также растут риски для валютного курса, занятости и стабильной работы промышленных регионов, подчеркивает "Интерфакс".

Так, в группе "Метинвест" сообщили, что блокада уже сказывается как на экспорте продукции, так и на импорте критически важного сырья: металлургические предприятия ежемесячно нуждаются в 230–250 тыс. тонн коксующегося угля, альтернативных источников которого в Украине нет после остановки Покровской угольной группы.

В то же время, по оценке компании, добыча на Объединенном ГОКе в августе может сократиться примерно на 30% по сравнению со средним уровнем 2025 года. А объем железнодорожных перевозок продукции горно-обогатительных комбинатов может сократиться на 1,3 млн тонн в месяц.

Больше всего остановка судоходства ударит по поставкам железорудного сырья в Китай и Турцию, чугуна в США, а также заготовки и проката в страны Южной Европы и Ближнего Востока.

В бизнес-кругах отмечают, что каждый день простоя увеличивает риски новых остановок предприятий, сокращения рабочих мест и потерь для бюджета. Восстановление безопасной работы портов Большой Одессы должно стать одним из ключевых государственных приоритетов.

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