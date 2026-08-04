В Украине подорожала валюта: курс доллара и евро 4 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,42 грн, а евро – 51,26 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 4 августа, вырос на 11 копеек и составляет 45,08 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,42 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 51,93 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,26 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,81 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,70 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,62 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 4 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 37 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что август может стать месяцем, когда сезонные и фундаментальные факторы будут одновременно действовать против гривни. По базовому сценарию курс доллара может достичь отметки 46 гривень. Дополнительное давление на валютный рынок, по мнению эксперта, окажет полное проявление последствий портовой блокады.

Вас также могут заинтересовать новости: