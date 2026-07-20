Убытки на миллионы: какие ключевые компании пострадали в результате последних атак России

В частности, значительные потери понесли всеукраинская сеть АЗС, крупный логистический комплекс и склад с сотнями тысяч книг.

За прошедшие выходные в результате террористических атак российских оккупантов был уничтожен ряд складов продукции украинских компаний. Их убытки оцениваются в миллионы гривень.

Так, в ночь на 19 июля был уничтожен склад издательства "Книголав", а вместе с ним – почти 250 тысяч книг. В компании предупреждают, что из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. При этом никто из персонала не пострадал.

Компания WOG также сообщила об уничтожении склада продукции и, как следствие, о значительных материальных и финансовых потерях. Ни один сотрудник не погиб, отмечает генеральный директор компании Андрей Пивоварский.

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В то же время главное управление ГСЧС Украины в Киевской областисообщило, что в результате попадания баллистической ракеты серьезных разрушений подвергся один из крупнейших логистических комплексов Украины. Речь идет о главном распределительном центре компании Amtel площадью 100 000 кв. м под Киевом, который обеспечивал доставку грузов по всей Украине.

Серьезные повреждения получил центральный склад продукции производителя инструментов и строительных материалов Hilti, расположенный в Белогородке. Никто из сотрудников не пострадал, однако вся продукция уничтожена, сообщают в компании.

В ночь на 19 июля российские оккупанты разрушили склад компании GoodWine, специализирующейся на продаже вина, сообщают в компании.

Также враг поразил офисно-логистический центр одного из крупнейших импортеров необжаренного кофе в Украине Coffeeton. Все сотрудники целы, кофе – тоже целый, сообщают в компании.

Российские удары по гражданским объектам в Украине – последние новости

В начале июля россияне уничтожили склад готовой продукции компании "Филип Моррис Украина" в Киеве.

До этого ракетный удар оккупантов по Одесской области привел к масштабному пожару. В результате него была уничтожена часть производственно-складских помещений компании "Снежная Панда", известного в Украине производителя туалетной бумаги.

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