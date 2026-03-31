В Украине планируют расширить программу 'еОселя': в Минэкономики раскрыли детали

Украина готовится расширить программу доступной ипотеки "еОселя" за счет международного финансирования. Правительство уже работает с иностранными партнерами над новыми механизмами, которые должны существенно увеличить выдачу кредитов, в частности для ветеранов и переселенцев, заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на Форуме доступной ипотеки, передает корреспондент УНИАН.

"Наша задача в дальнейшем масштабировать программы доступной ипотеки. Мы активно работаем над подготовкой к привлечению финансовых ресурсов от иностранных кредиторов, ведь это даст возможность продолжать реализацию "еОсели"", – сказал министр.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития требуется больше международного финансирования и усиление роли цифровизации.

"Мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении. Совместно со Всемирным банком мы разработали новую компенсационную модель для ветеранов и ВПЛ, которая позволит в разы увеличить выдачу кредитов с привлечением финансирования финансовых организаций и украинских банков. Ведем работу над дополнительными программами с другими партнерами – Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком", – отметил Соболев.

По его словам, программа "еОселя" была запущена в октябре 2022 года. За это время более 24,5 тысяч украинских семей смогли приобрести жилье по льготной программе. Общая сумма вложенных средств в жилье составляет более 42,8 млрд грн.

"Каждая гривня, вложенная в "еОселю", возвращается в экономику почти тремя гривнями налогов и сборов. Это заказы и рабочие места для многих украинских компаний", – добавил министр.

Кредит на жилье в Украине – главные новости

Начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Личана отметила, что средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе ипотеки "еОселя" составляет от 40 тысяч гривень. Чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин – 65%. Средний возраст заемщика находится в диапазоне 26-45 лет (77,8%).

В декабре прошлого года Кабмин принял постановление, которое существенно обновило правила участия в программе "еОселя". В частности, более жесткими стали условия относительно площади и стоимости квартир. Другая часть нововведений вступила в силу с февраля 2026 года и предусматривала более жесткие ограничения, которые будут напрямую влиять на возможность участия граждан в программе.

Ранее, по данным исследования "OLX Недвижимость", в Украине количество объявлений о продаже жилья с возможностью оформления кредита по государственной ипотечной программе "еОселя" росло.

